"Es ridículo y vergonzoso": El comentario de Gonzalo Ramírez sobre detención de sospechosos en crimen de carabinera

El martes se confirmó la detención de otras tres personas involucradas en el asesinato de la carabinera Rita Olivares, que ocurrió el pasado fin de semana en el marco de un procedimiento policial en Quilpué, región de Valparaíso.

Los individuos fueron arrestados en el Cerro Los Placeres, por lo que, al día de hoy, ya van seis personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de la uniformada.

En este contexto, más tarde se informó que dos de los nuevos sospechosos estaban prófugos, luego de escapar de la cárcel de Valparaíso en 2021, mientras que la tercera persona habría actuado como encubridora al darles refugio.

El comentario de Gonzalo Ramírez

Ante esta situación, en Meganoticias Conecta, el periodista Gonzalo Ramírez emitió durante este miércoles un comentario sobre la investigación de este crimen y los hechos delictuales que han afectado al país recientemente.

"Estamos hablando de un caso que se ha transformado en emblemático, que está forzando a legislaciones 'express' que ojalá doten al sistema de mejores herramientas para hacerse cargo de un momento delictual tremendamente complicado", señaló.

El comunicador indicó que "poco a poco las autoridades están cayendo en cuenta de que estábamos muy atrasados. Cuando hablo de la importancia, no solo de dotar de herramientas a Carabineros, hay que perfeccionar lo que existe también en todo nuestro sistema".

"Las cosas están funcionando mal"

"Es ridículo y vergonzoso que tengamos más de 30 mil personas condenadas que no están cumpliendo su pena. En este caso solamente, dos de los detenidos se habían fugado de una cárcel y, si no es por este caso, no tenemos idea", expresó.

Para finalizar, Ramírez recalcó que "entonces, las cosas están funcionando mal y hay que apurar el tranco".

Cabe mencionar que durante este miércoles serán formalizados los tres detenidos en el marco del asesinato de la carabinera Rita Olivares.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

