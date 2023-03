Insólita estafa en Punta Arenas: Cobraban $200 mil por reservar casa que nunca estuvo en arriendo

24 mar. 2023 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

Diferentes son las estafas que se pueden realizar en varios ámbitos y el tipo de engaño por arriendo de propiedades no se queda fuera de esto. Así se pudo evidenciar, con un particular caso, en la ciudad de Punta Arenas.

Fue allí, en la región de Magallanes, que unas personas utilizaron una dirección y hasta fotografías de la fachada de una casa para crear publicaciones de un supuesto arriendo por la propiedad, con la que lograron cobrar dinero para "reservarla".

El gran detalle era que ni la casa estaba en arriendo, ni quienes creaban estas ofertas eran los dueños del inmueble. Se trataba de una estafa que afectó a, por lo menos, una decena de personas.

¿En qué consistía el engaño?

Las personas que se ponían en contacto con los autores del engaño se ilusionaban por el bajo costo del arriendo, detalle que impulsaba a caer en la petición que les hacían para poder apartar la casa.

Una vez que lograban hablar con los timadores, estos les pedían abonar $200 mil pesos para bajar el aviso y dejar de mostrar la vivienda a otras personas.

El impulso por acceder a la casa hizo caer en la trampa a los, supuestamente, futuros arrendatarios. Una vez hecha la transferencia, se fijaba un día, hora y lugar para el encuentro, aunque los autores del crímen nunca llegaban, claramente.

¿Qué dice la propietaria de la casa?

Pamela Casanova le comentó a LUN: "Dicen que se meten a una página de arriendos y que ahí figura mi casa, el sector y el valor", situación que durante el último tiempo le ha generado importantes problemas".

Tras el hecho, han llegado decenas de personas a su casa, a las que ha tenido que explicar la situación. Les dice que se trata de un error y que su vivienda no está en arriendo, momento en el que se dan cuenta que han sido estafados.

"Les pide (el estafador) un abono de $200.000 para apartar la casa y no promocionarla más", comenta Pamela sobre la insólita situación.

¿Hubo consecuencias para los timadores?

Pamela Casanova acudió a la Policía de Investigaciones con las conversaciones de WhatsApp que había obtenido desde los afectados, esto con la intención de obtener algún tipo de ayuda.

Sin embargo, la respuesta obtenida la desconcertó. "Me dijeron que no podíamos hacer absolutamente nada, porque no éramos los afectados directos".

"No habíamos sido estafados, en el fondo, pese a que ocupan la propiedad en la que estamos nosotros. Son las personas afectadas directamente las que tienen que hacer la denuncia", cerró.

