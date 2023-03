Autopréstamos de las AFP: Este martes se vivirá jornada clave en la Cámara de Diputados

20 mar. 2023 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados y Diputadas votará por la idea de legislar el proyecto que habilita autopréstamos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Este martes 21 de marzo se discutirá la reforma constitucional que podría permitir a las personas retirar su dinero de los fondos previsionales a modo de autopréstamos, que luego deberán ser devueltos a la entidad.

Cabe señalar que esta votación se realizará luego del emplazamiento que realizó la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) al nuevo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Raúl Leiva (Partido Socialista), a tramitar un proyecto que permita un nuevo giro a los fondos de pensiones.

Aton

Opinión del Gobierno

Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que un sexto retiro de fondos previsionales "hoy día es particularmente complejo porque cuando se produce un retiro de fondos de pensiones, las AFP no tienen guardada la plata en una caja fuerte, sino que invertida en el mercado".

En ese sentido, señaló que "a estas alturas ya hemos constatado los costos que tienen los retiros, en términos de inflación; creo que nos podemos dar cuenta de que el costo de los retiros es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrecen".

Asimismo, solicitó "estar conscientes de que tenemos que cuidar la economía para que esta recuperación se complete y para que baje la inflación".

"Yo no manejo todas esas variables, pero si ustedes me ven a mí peleando contra los retiros de fondos de pensiones o para cerrar el proceso de reforma tributaria no es porque sea obtuso, sino porque es lo que nos va a permitir completar todo este proceso de estabilización de la economía", recalcó el ministro.

