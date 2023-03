Indultos: Subsecretario Monsalve asegura que Presidente Boric "tuvo a la vista todos los antecedentes"

20 mar. 2023 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el Presidente Gabriel Boric "tuvo a la vista todos los antecedentes" respecto a los 13 indultos entregados el año pasado, doce a condenados por delitos en el contexto del estallido social y uno al ex-FPMR Jorge Mateluna.

¿Qué dijo Monsalve?

"El Presidente tuvo a la vista los antecedentes obviamente de las personas que iba a indultar", indicó la autoridad al programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

La declaración contrasta con lo dicho en su momento por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseveró que "si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta".

Monsalve aseveró que los indultos "no fueron llevados a cabo bajos los procedimientos administrativos. Me saco de la discusión respecto a las facultades constitucionales y respecto a la legalidad de los indultos. Pero evidentemente se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete del Presidente".

"Lo que es evidente, es que el Presidente no consideró que se había hecho de la manera que él esperaba", complementó.

Ante las críticas, recalcó que "todos los presidentes han usado esta facultad que es expresa y clara de que es una facultad de un Presidente de la República. Veo difícil que se pueda colocar en cuestión esa facultad constitucional".

Sobre las declaraciones de Yáñez

Por otro lado, el subsecretario volvió a referirse al llamado al Congreso que hizo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, después del atropello -que tuvo resultado de muerte- del cabo primero Álex Salazar.

Yáñez exigió agilizar la tramitación de iniciativas que entreguen mayor protección a las policías, lo que suscitó a que la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo citara a La Moneda. Tras el encuentro, la autoridad policial dijo que "uno siempre puede mejorar la forma en como dice las cosas"

Al respecto, Monsalve afirmó que "la relación con Carabineros de Chile es una relación de colaboración, de respeto y de mucha cercanía que he construido con ellos. Dicho eso, me parece que emplazar a otro poder del Estado no es una función de un general de cargo. (...) Creo que le hace bien al país, le hace bien a la democracia y le hace bien a la seguridad y a Carabineros de Chile ocupar los espacios que hay".