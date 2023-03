Valdivia defiende a Orsini tras "telefonazo": "Yo no le pedí ni ella se ofreció a llamar a alguien para solucionarlo"

10 mar. 2023 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Valdivia se refirió al "telefonazo" realizado por la diputada Maite Orsini a la generala de Carabineros Karina Soza, tras un control policial que le realizaron funcionarios de la institución al exjugador en la comuna de Vitacura a fines de enero.

Posterior a este hecho, el deportista fue invitado a una reunión con tres generales de Carabineros, lo que nuevamente desató la polémica por un supuesto trato preferencial.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Jorge Valdivia?

En conversación con 24 horas, Valdivia entregó detalles de su detención el pasado 25 de enero, y aseguró haber sido "agredido, humillado y tratado como delincuente" por uno de los carabineros que llevó a cabo el procedimiento.

"Al otro día, yo me contacto con la diputada para contarle lo que me había pasado", comentó el exjugador, añadiendo que lo hizo porque ella está "en la comisión de seguridad, además es abogada, y está constantemente con Carabineros".

En esa línea, negó haberle pedido a Orsini que intercediera con Carabineros: "No hay un pedido mío para que ella interceda en algo. La llamé para saber qué procedía en estos casos, porque yo consideraba, desde mi posición, que me sentí muy humillado por ese carabinero".

"No hubo un pedido de parte mía ni ella se ofreció a llamar a alguien para solucionar este tema. Le conté de mi caso a una profesional, a una diputada", sostuvo.

Reunión con los generales

Valdivia relató que a los cuatro días de ese hecho "me contacta el general (Jean) Camus, para preguntarme de la situación y qué había pasado. Para tener un mayor conocimiento, me citan al centro de operaciones de Carabineros. No tendría por qué haberles dicho que 'no', porque mi problema no es con Carabineros ni con la institución".

"Yo accedo a ir, porque considero que es importante que ellos lo sepan. Quizá a otras personas les pasa lo mismo y los altos mandos no conocen del mal procedimiento de algunos funcionarios", explicó.

En la entrevista con el citado medio, insistió en que fue invitado por el general Camus, y "no por la interferencia de un tercero, en este caso la diputada. Mi única intención cuando hablé con la diputada fue para contarle lo que me había pasado, y después se genera esta invitación del general. Le digo lo que me había pasado, que me sentía muy humillado y muy triste".

Negó tener un trato privilegiado

Por otro lado, el exfutbolista negó ser un privilegiado por la institución y haber tenido un trato preferencial.

"¿Tú crees que una persona que es esposada por un control de identidad, agredido, violentado, llevado preso a un calabozo...? ¿Cómo una persona se va a sentir privilegiada si es agredida, si por estar sentado en una cuneta te llevan detenido?", argumentó.

"Quizá hay un prejuicio de ese carabinero por ver a un joven con capucha y gorro sentado en Vitacura. Creo que lo que me pasa a mí, le pasa a muchos. Y si yo tengo la opción de visibilizar esto, no es un privilegio, es una responsabilidad, porque ayuda a la institución", finalizó.

Todo sobre Jorge Valdivia

Todo sobre Maite Orsini