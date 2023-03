"Se arrancaron": Joven se enfrentó a delincuentes armados que intentaron robar almacén familiar en San Antonio

09 mar. 2023 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven de 25 años de edad enfrentó a dos delincuentes que intentaron robar en el almacén de su familia en el sector de Barrancas, en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El pasado martes, cerca de las 21:30 horas, María José Vega, junto a una mujer que trabaja en el local, se encontraba en el negocio cuando dos sujetos ingresaron con el objetivo de robar.

"Sacó una pistola"

Según contó Vega a Diario El Líder, esa noche estaban "trabajando como un día normal, porque cerramos como a las 10, y la chica que trabaja conmigo empezó a reponer mientras yo estaba en la caja, y en lo que ella va pasando entraron con ella dos hombres. El más alto tenía unos visos rubios y el bajo tenía el pelo rosado".

Según explicó, el de menor estatura, "siguió a la niña hasta el fondo y ahí empezó a registrarla manoseándola por si tenía algo de valor y el otro se da la vuelta y entra directo a la caja donde estaba yo, y en eso saca una pistola y cuando lo vi, lo primero que hice, fue cerrar la caja y me le fui encima y empezamos a forcejear".

María José continuó relatando que "como el tipo no podía pasar y yo tenía mis cosas encima, tomó un teléfono y, en medio de todo el forcejeo, me pegó con el arma en la cabeza, pero yo no lo soltaba mientras gritaba con todas mis fuerzas, y eso como que lo asustó".

"En ese forcejeo yo lo iba empujando hacia la calle sin soltarlo y el otro me empujó en la cara para que lo soltara, y ahí salen corriendo y yo no sé qué estaba pensando que salí con todo siguiéndolos hasta la calle", añadió.

Tras abandonar el almacén, se percató de que había un tercer sujeto esperándolos en un vehículo Fiat 1 de color blanco y, debido a la adrenalina del momento, "me fui contra la ventanilla y empecé a golpearla con mucha fuerza. Como vieron que no me movía, el tipo aceleró y se arrancaron con las puertas abiertas".

"Creo que fue un acto de estupidez"

A horas de lo ocurrido y tomando en consideración los riesgos a los que se expuso, reflexionó que "creo que fue un acto de estupidez (ríe) que salió bien. La verdad es que pensé miles de posibilidades en mi cabeza, pero cuando vi que sacó una pistola, lo único que se me ocurrió fue evitar que me apuntara, sacarle la pistola para el lado, para cualquier lado, no me quedaba otra, por eso me fui encima".

En esa línea, reconoció que haber salido airosa de este suceso "fue un milagro, porque pudieron pasar tantas cosas y no pasó nada, no nos pasó nada".

María Elena Osorio, madre de la joven, señaló que su hija "fue demasiado valiente, muy valiente, como mujer, se pasó, porque cuando vio al hombre con pistola reaccionó y se le tiró encima, después lo correteó y lo siguió hasta el auto para enfrentarlo".

"Lo que pasa es que la gente tiene que reaccionar porque ya es mucho el abuso de los delincuentes, y este es un negocio familiar, como muchos otros que hay, donde estos sinvergüenzas creen que pueden hacer lo que quieran", finalizó Osorio.

