Guardia de camión asaltado en aeropuerto relata minutos de terror: "Le terminé quitando la escopeta al delincuente"

¿Qué pasó?

Uno de los guardias de la empresa Brink's, que estaba dentro del camión de transporte de dinero que sufrió un mortal intento de robo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, entregó su testimonio en audio al cual tuvo acceso el equipo de reportajes de Meganoticias.

El funcionario fue testigo de cada movimiento que efectuaron los delincuentes para llevarse cerca de $26 mil millones desde la losa del recinto aeroportuario, pero que no lograron gracias al actuar de Claudio Villar, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) encargado de resguardar la seguridad de operaciones aéreas, que falleció durante el tiroteo con los antisociales.

Este trabajador, cuya identidad es protegida, tuvo un rol clave durante el intercambio de tiros. Él fue, según su relato, quien le quitó la escopeta al asaltante que también murió en la ocasión.

El relato exclusivo del funcionario de Brink's

El hombre partió relatando que "yo estaba en la primera línea, en la bóveda cuando pasó todo. Vi de frente cuando llegaron los delincuentes. Con el camión (de la empresa) atropellamos a uno, le chocamos la camioneta también, con la que iban a cargar (el dinero que pretendían llevarse). Por eso no pudieron robar".

"Salimos en persecución de otra camioneta. Yo me bajé del camión, le terminé quitando la escopeta a un delincuente, que después lo terminó matando el colega de la DGAC", contó.

Junto con decir que él y sus compañeros están bien, pero "un poco sentidos por el fallecimiento de don Claudio", aprovechó de esgrimir una crítica.

Críticas al protocolo del aeropuerto

"Es tarea para la casa el tema de cómo andamos armados nosotros, cómo nos andamos exponiendo. Yo les dije en algún minuto: qué íbamos a hacer nosotros desarmados, con una persona que nos está cuidando, contra 15 ó 20 personas —como sucedió ahora que eran como 15— que andan con un calibre de fuego mucho más grande", manifestó.

Agregó que "con lo que ando puesto puedo reaccionar, pero ando súper incómodo. Tenemos que andar más táctico retirando este servicio y con otro tipo de armamento porque, o si no, no nos sirve de nada".

Pese al robo frustrado, los delincuentes "sabían hacer la pega"

El funcionario de la compañía mencionó que, cuando irrumpen los asaltantes, "no escuché ni siquiera una palabra de ellos, nada. Venían fuerte y derecho, y sabían hacer la pega, tienen muy claro cómo hacerlo. No me hubiera alcanzado a defender ni un poquito si no hubiera sido por la reacción de que estaba dentro del camión y después me bajé, desarmado más encima".

"Nos estamos exponiendo demasiado. Dos, tres minutos duró todo esto. Hay un muerto de ellos, que es al que le quité la escopeta; y el muerto del 'coleguita' de la DGAC. Podríamos haber sido nosotros", concluyó.

