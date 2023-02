Incluye contratación de hostales y albergues: Gobierno detalla plan para afrontar presencia de carpas en la Alameda

16 feb. 2023 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 13 de febrero, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó la gestión del Gobierno para afrontar la presencia de carpas en el bandejón principal de la Alameda Bernardo O'Higgins, las que están siendo utilizadas por personas en situación de calle.

"Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo (...) Llevamos casi un año de este Gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos toda la información", expresó la autoridad regional.

Tres días más tarde, sus dichos encontraron respuesta en el Ministerio de Desarrollo Social, donde detallaron el plan que quiere implementar La Moneda para enfrentar esta situación.

El plan del Gobierno para enfrentar las carpas instaladas en Alameda

Giorgio Jackson, el titular de la cartera ministerial, dijo que están preparando "un plan multifocal con varias acciones que buscan no solo que las personas tengan un techo, que es la primera respuesta para una situación como esta, sino que también puedan generar, en el mediano plazo, ingresos autónomos que les permitan no volver a caer en situación de calle".

La primera de estas acciones sería la contratación de hostales y albergues que se destinarían a las personas que están utilizando las carpas. Según consigna radio Biobío, esta medida se complementaría con un programa de rehabilitación para quienes estén en situación de drogadicción y alcoholismo.

¿Qué ocurre con las personas en situación migratoria irregular?

Otro factor son las personas que están en situación migratoria irregular y ocupando espacios de la Alameda. El ministro habló de políticas para "encontrar un trámite que permita darles curso de ingresos autónomos para esas familias y puedan salir de la situación de calle, sobre todo, cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados".

De acuerdo a lo informado desde el Ejecutivo, las autoridades gubernamentales ya están trabajando junto a Carabineros para solventar esta problemática que afecta a la principal arteria de Santiago.