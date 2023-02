Acusan a profesor: Adultas mayores de grupo folclórico pagaron $32 millones por viaje que nunca existió

16 feb. 2023 - 12:40 hrs.

Las 31 adultas mayores del grupo folclórico Renacer, de Peñalolén, en la región Metropolitana, entregaron un total de $32 millones al profesor del conjunto para realizar un viaje que nunca se concretó.

La agrupación tenía programado despegar el 3 de mayo de 2022 a República Dominicana para ir a mostrar sus bailes. Sin embargo, solo dos horas antes del viaje, el profesor les señaló que el vuelo se había cancelado y hasta hoy no tienen una respuesta.

Si bien las integrantes de la agrupación acusan al instructor del grupo de la pérdida del dinero, él aseguró haber sido estafado por el organizador del viaje.

Exigen su dinero de vuelta

Varias de las adultas mayores tuvieron que pedir un préstamo para poder pagar los $950 mil pesos que se le exigía a cada una para concretar el sueño de presentarse en el extranjero y hoy solo están exigiendo que se les devuelva el dinero.

Marianela Ascencio explicó al matinal "Mucho Gusto" que "el día que íbamos a viajar, como dos horas antes —el profesor Iván Carrasco—, nos manda un (mensaje por) WhatsApp diciendo que no había vuelo, que no había nada, porque iba a pasar un huracán en la isla". El instructor de baile, no obstante, les indicó que el viaje se reagendaría.

La presidenta de la agrupación, Flora Araya, reveló que hubo mentiras en las explicaciones dadas por Carrasco. "Nos dijo que lo habían estafado, pero aparte de eso, la mentira que nos echó es que había huracanes y en ese momento también hubo gente que averiguó y dijo que no había lluvias ni nada", puntualizó.

Para gestionar el viaje, el profesor les dijo que contactaría a un dominicano llamado Wilkin, a quien le habría realizado un importante depósito. Para la tranquilidad de las adultas mayores, Carrasco viajó a República Dominicana con Juana Iturra, una de las integrantes de la agrupación, para reunirse con Wilkin.

Iturra contó que tras el viaje no logró ninguna respuesta concreta para entregarle a sus compañeras. Mientras estaban allá, el profesor enviaba audios al grupo de WhatsApp del conjunto para indicarles que todo estaba bien. Sin embargo, "nada de lo que dice el Iván es verdad", reconoció Iturra.

Al regresar, el profesor les mostró un contrato a las adultas mayores que comprometía a Wilkin a reagendar el viaje para noviembre de 2022, lo que tampoco ocurrió. Desde ese mes que las 31 afectadas no logran contactarse con el profesor.

Profesor asegura haber sido estafado

Desde "Mucho Gusto" contactaron a Iván Carrasco, quien aseguró haber sido víctima de una estafa por parte del organizador del viaje.

"Yo tengo todos los papeles, tengo todo acá, yo comprobé que yo no estafé, que yo fui a demandar y yo no soy el malo", aseveró.

De acuerdo a su relato, fue estafado por Wilkin Brito, a quien, junto a otras personas, les entregó el dinero. "Confié en una persona, pero a todos les pasa ¿o no?", lamentó.

A casi un año de la fecha para la cual estaba programado el viaje original a República Dominicana, las afectadas acusan aún no tener de vuelta el dinero que cada una de ellas reunió para entregárselo al profesor.

