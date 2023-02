"Cuando uno va de visita no pide el baño": Los polémicos dichos del alcalde de Antofagasta por caos en festival

14 feb. 2023 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, realizó polémicos dichos para excusarse por la falta de baños en el festival que finaliza este martes 14 de febrero en la ciudad nortina.

Desde el domingo 12 que los antofagastinos están disfrutando de esta instancia, en el Estadio Calvo y Bascuñán, la que conmemora el aniversario de la "Perla del Norte".

La jornada inaugural contó con la presencia de artistas como Pailita, Noche de Brujas y Kike Neira. Eso si, su desarrollo no ha estado exento de problemas, pues hubo un caos que generó una avalancha humana y reclamos por las extensas horas de fila. A lo anterior, se sumaron críticas por la falta de baños y de seguridad.

"Cuando uno va de visita no pide el baño"

Frente a las críticas que surgieron luego de la noche inaugural del certamen, el alcalde expresó que las personas deben acudir al baño antes de salir de sus casas, tal como le enseñó su madre cuando era niño.

"Por ejemplo, a mí cuando era niño, mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa para que le fuera bien, para tener buena suerte, tenía que ir al baño antes", señaló durante el concejo municipal.

Los dichos causaron críticas de los concejales que se encontraban en el hemiciclo, pero Velásquez mantuvo su postura: "También me enseñaban que cuando uno va de visita a una casa no pide el baño, porque eso es mala educación", acotó.

"No ponga excusas absurdas"

La concejala Norma Leiva lo interpeló y señaló que "es un recinto público, no ponga excusas absurdas, alcalde". Frente a esto, el edil continuó con su postura.

"A mí me enseñaron así, cuando uno va de visita a una casa no pide el baño. Yo le estoy contando desde mi experiencia, yo no utilicé ningún baño, ni caseta, ni nada, yo me aguanté llegar a la municipalidad a las 4 de la mañana y usé el baño de mi oficina", continuó Velásquez.

Al respecto, la concejala Paz Fuica le manifestó: "Espero que no tenga problemas a la vejiga y a la próstata, porque esa es una recomendación muy poco saludable".

Considerando los problemas que se originaron en el festival, la Seremi de Salud cursó infracciones a la organización del evento, según informó Diario Antofagasta.

