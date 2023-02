Bomberos de Vicuña denuncian que fueron amenazados de muerte por comunidad en Ercilla

08 feb. 2023 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la región de La Araucanía, comuna de Ercilla, comuneros amenazaron de muerte a personal del Cuerpo de Bomberos de Vicuña, mientras se dirigían a combatir un incendio y los obligaron a cargar agua de uno de sus carros en camionetas particulares.

El suceso ocurrió mientras el carro Z1 de bomberos, que viajó del norte a prestar apoyo en el combate de los incendios forestales, se dirigía en a controlar un siniestro.

En ese momento fue interceptado por un grupo de personas en las cercanías de una comunidad de Temucuicui, que se desplazaba en camionetas y amenazó a los voluntarios, obligándolos a entregar su carga.

¿Qué se dijo?

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Vicuña, Diógenes Rojas, dio detalles de lo sucedido.

"El problema se suscitó donde había un puente para cuatro toneladas y nuestro camión pesa alrededor de veinte. Entonces el maquinista les manifestó a esas personas que no podía pasar por el tema del peso del vehículo. A lo cual ellos no lo entendieron, así que lo obligaron a pasar ese puente incluso con amenazas de muerte hacia el personal y de llevarse el vehículo. Bajo estas circunstancias, se hizo la carga de agua a los respectivos vehículos y posteriormente se volvieron al cuartel", dijo.

Además, desde la institución informaron que se convocó a una reunión urgente de los comandantes y superintendentes de Bomberos vía Zoom con el fin de analizar la decisión de retirar carros y personal por la falta de garantías de seguridad para los voluntarios asignados a la zona.

Rojas indicó que se trata de "zonas donde no hay garantía, no hay presencia policial ni militar".

Para el jueves se esperaba otra convocatoria de Bomberos de la región de Coquimbo, sin embargo, el comandante de la institución determinó no mandar al segundo equipo.

