Presidente Boric por incendios: "Hoy he autorizado decreto que permite requisar herramientas, maquinarias y agua"

08 feb. 2023 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric llegó a la comuna de Santa Juana, región del Biobío, que se ha visto gravemente afecta por los incendios forestales.

El mandatario visitó un albergue del sector y luego dio un punto de prensa donde dio importantes informaciones.

¿Qué dijo?

"He autorizado un decreto que en el marco del Estado de Emergencia permite requisar herramientas, maquinarias, y agua, si es necesario, a quienes no estén disponible para entregarlos por las buenas. Esperemos que no sean necesario utilizar eso", informó el Presidente.

En cuanto a los incendios forestales, expuso que "necesitamos a todos los servicios del Estado en su máxima capacidad".

Además, indicó que Santa Juana es una de las comunas más afectadas por los siniestros.

"Cerca de un 70% de su territorio se ha consumido por las llamas y son números alarmantes que nos obligan a desplegar esfuerzos con un sentido de emergencia pocas veces sentido antes. Necesitamos a todos los servicios del Estado en su máxima capacidad, a todos los privados que puedan colaborar", señaló.

Hizo un llamado a la responsabilidad

"Quiero insistir en el llamado a la responsabilidad. Acá hay gente porfiada que ha seguido realizando actividades de gran riesgo. Hoy cortar el pasto con una máquina puede generar una chispa. Hago un llamado insistente a que hagan caso a la gente de emergencia", expuso el jefe de Estado.

En esa línea, agregó que "hay mucha negligencia dolosa en la generación de los incendios. Gran parte de ellos son por causas naturales, pero hay muchos que son por negligencia y en otros hay una legítima presunción de intencionalidad que está investigando Fiscalía y que se tiene que aplicar todo el rigor de la ley".

Toque de queda para algunas zonas

El presidente señaló sobre este punto que el "Gobierno considera necesario el establecimiento del toque de queda para garantizar la seguridad de las familias que se han visto afectadas con emergencias", prosiguió.

Para cerrar, expuso que “los jefes de emergencia (uniformados) son los que determinarán específicamente en qué provincias se decretarán y en qué horario. Anuncio que desde el Gobierno es pertinente esta medida (toque de queda), porque tenemos que garantizar más seguridad. A la brevedad será ese anuncio, que no pasará de mañana jueves”.

