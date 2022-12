"El Gobierno no está en contra de los Tratados de Libre Comercio": Chile firma acuerdo de modernización con la UE

Este viernes, el Gobierno firmó la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), en una actividad llevada a cabo en la capital de Bélgica, Bruselas.

La firma estuvo encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, junto al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrel.

"En este acuerdo creo que es importante recalcar, porque siempre en el debate lo que se ve respecto al acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo comercial y si, es un acuerdo, un tratado de libre comercio que trae un conjunto de beneficios arancelarios y todos aquellos temas que son muy importante para exportadores, como también para atraer inversión a Chile", valoró la canciller.

En ese sentido, destacó que se trata de "una modernización del acuerdo de la Unión Europea y desde esa perspectiva, almorzando con algunas eurodiputadas, se señala que esto es un acuerdo que va a ser líder en varias materias. Por ejemplo, tiene un capítulo sobre género y comercio, además tiene un capítulo especial en materia medio ambiente".

"El actual acuerdo con la Unión Europea no tiene normas en materia de medio ambiente donde se lean los estándares en términos ambientales. Tiene además un capítulo en derechos laborales y ahí la implementación de los convenios de la OIT, algo que el Gobierno Presidente Boric ha estado haciendo", puntualizó la secretaria de Estado.

Finalmente, señaló que esta modernización del acuerdo Chile-UE "tiene un capítulo también en materia de derecho digital, de compra pública. Es un acuerdo comprensivo en materia de derechos humanos".

Cabe recordar que el Gobierno había sido criticado luego de que la ratificación del acuerdo sufriera demoras, ya que desde el Ejecutivo decidieron revisar algunos aspectos.

"Reiterar una vez más que el Gobierno no está en contra de los Tratados de Libre Comercio, lo que hemos planteado es la necesidad de revisar los mecanismos de resolución de conflictos", sostuvo la Canciller

"El acuerdo contempla el establecimiento de una corte permanente de inversiones, la que tendrá en su composición consideraciones de género, así como estrictos códigos de ética para sus miembros", agregó.

"También contemplará una instancia de apelación, lo que mejorará sustancialmente este mecanismo de solución de controversias", añadió.

Por su parte, Ursula von der Leyen, Presidenta de la Unión Europea, celebró lo firmado con nuestro país.

Welcome to the future of 🇪🇺🇨🇱 relations!



Our new agreement puts climate action, sustainable trade and gender equality at the heart of our partnership.



It also enhances cooperation on critical raw materials.



Un buen acuerdo para la economía, las personas y el planeta. https://t.co/3iPU13jXyG pic.twitter.com/12HGrk34jp