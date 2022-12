José Morales tildó de "guerra sucia y descarada" fallida llegada a la Fiscalía Nacional

04 dic. 2022 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

José Morales, quien fue nombrado como candidato a Fiscal Nacional por el Presidente Gabriel Boric, pero no logró la ratificación en el Senado, se refirió al fallido proceso.

¿Qué dijo?

En conversación con La Tercera, el abogado dijo que "espero que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada, ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas".

Añadió que "hubo una campaña que estaba dirigida a generar esta situación y a desperfilar mi nombramiento. Se publicaron noticias falsas sobre una causa (Kayser), incluso develando un informe policial que ni siquiera estaba en poder de la fiscalía, haciendo afirmaciones sobre que estamos atrasados en esos informes, cuestión que era una falsedad absoluta".

Respecto al caso Kayser, un incendio ocurrido en el estallido social donde fallecieron personas en su interior, Morales indicó que la información dada a conocer solo la manejaban profesionales ligados a la investigación.

"Podría salir solamente de las personas que la tenían. No quiero adelantar quiénes la tenían… La PDI era uno de los que la tenían, por ejemplo", sumó.

No se quedó ahí y expuso que "cuando usted perjudica al Ministerio Público, perjudica las posibilidades que tiene la sociedad de perseguir el delito. Me parece que no se han medido las consecuencias que ha tenido esta guerra sucia para el país".

"Yo creo que hay aquí un grupo de personas que dirigió el Ministerio Público en los últimos 15 años, pero en particular en los últimos siete años, que han tenido una gestión que nos tiene ahora con el estado de la persecución penal bastante malo, incluso desastroso", zanjó el persecutor.

"Tiene al Ministerio Público en una situación tecnológica propia del año 2000 y no del año 2022. Eso sería muy injusto personalizarlo solamente en Abbott, si no en un grupo de personas que ha estado a cargo", cerró.