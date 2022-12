Ejército se suma a búsqueda de joven padre que desapareció en el mar de Iquique hace dos semanas

02 dic. 2022 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército se unió a los trabajos de búsqueda de Alan Beltrán, joven que lleva casi dos semanas desaparecido tras ser atrapado por una ola en la Playa Brava de Iquique, región de Tarapacá.

En específico, se sumó a las labores la Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro", además de diez efectivos de la Agrupación de Comandos "Leucotón".

¿Qué dijo el Ejército?

El comandante en jefe de la VI División de Ejército, general de Brigada Lionel Curti Santibáñez, gestionó la ayuda por parte de los comandos de la Brigada de Operaciones Especiales de la institución.

"Recibimos una solicitud de parte del Alcalde de Alto Hospicio por la situación que vive la familia de Alan y de inmediato buscamos la posibilidad de apoyar, lo que estamos materializando con el despliegue de nuestros buzos tácticos especializados de la Agrupación de Comandos 'Leucotón', quienes tienen vasta experiencia en este tipo de operaciones y por supuesto esperamos tengan éxito, y puedan encontrar a Alan", detalló, según consignó Vilas Radio.

Por su parte, el teniente Jorge San Martín, oficial al mando de la Patrulla de Rescate Anfibia del Ejército, ha coordinado la operación con la Armada.

"Venimos a colaborar con la búsqueda para el rescate de Alan Beltrán, principalmente para cooperar con su familia y nuestra misión consiste en un trabajo en conjunto con la Armada, para poder tener éxito en la búsqueda de Alan. La agrupación dispuso a diez comandos, de los cuales cinco son buzos tácticos especializados y cuya experiencia nos puede facilitar una búsqueda más fructífera", sostuvo.

La desaparición

El sábado 19 de noviembre, la Autoridad Marítima de Iquique recibió un llamado sobre la desaparición de un hombre de aproximadamente 28 años, que ingresó al mar en el sector de "Buque Varado" y a quien se le perdió el rastro en el lugar.

Pese a los trabajos de rescate efectuados por la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de Iquique, no se ha podido encontrar a este padre de familia.

Tras 12 días, la Gobernación Marítima de #Iquique mantiene la rebusca del joven desaparecido en el sector de Buque Varado al norte de Playa Brava.@DGTM_Chile @EnTarapaca @VilasRadio pic.twitter.com/SuXqlHRYvt — Armada de Chile Cuarta Zona Naval (@Armada_IVZN) December 1, 2022

"Posiblemente se golpeó en la cabeza y se desmayó"

"Los de la Marina, muchos dirán que es su trabajo, pero ellos llegan tempranito a darme fuerzas, a darme esperanzas. Mucha gente ha venido a darme un abrazo. Sé que en esta búsqueda no estoy sola, hay un tremendo equipo luchando con el mar para poder encontrar a mi Ala", contó la pareja del joven en sus redes sociales.

"Alan tuvo un accidente en el mar, se desmayó y se lo llevaron las olas. Él no se tiró un piquero, no estaba pescando, no estaba arriesgando. Me dicen que posiblemente se golpeó la cabeza y se desmayó", agregó.