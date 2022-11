"No me iré hasta tenerlo conmigo": Pareja de joven desaparecido en Iquique pide extender búsqueda en el mar

25 nov. 2022 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

A casi una semana de la desaparición de Alan Beltrán, joven que fue atrapado por una ola en la Playa Brava de Iquique, su pareja continúa una incesante búsqueda y pide que se extiendan las labores para dar con el hombre.

Los hechos

El sábado 19 de noviembre, la Autoridad Marítima de Iquique recibió un llamado sobre la desaparición de un hombre de aproximadamente 28 años, que ingresó al mar en el sector de “Buque Varado” y a quien se le perdió el rastro en el lugar.

Pese a los trabajos de rescate efectuados por la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de Iquique, no se ha podido encontrar a este padre de familia.

"No me iré hasta tenerlo conmigo"

Lissette, pareja del Alan, y quien permanece desde el sábado en el lugar de la desaparición colaborando con la búsqueda, publicó un video a través de su cuenta de Facebook para solicitar que se extiendan las operaciones de rescate que tienen programado finalizar este domingo.

“Necesito ayuda para poder encontrar a mi Alan, por favor, ya no sé dónde tocar más puertas. La ayuda de la Marina se va el domingo por protocolo, y estoy acá afuera de la Naval para pedir ayuda para prolongar la búsqueda”, señaló.

La pareja del hombre desaparecido en Playa Brava también dijo que “necesito que me ayuden con su tecnología, el Ejército, que saque sus buzos tácticos para poder encontrarlo”.

En el video que compartió en redes sociales, reveló que “estoy desde el sábado en la playa esperándolo, necesito que, por favor, la gente que está viendo este video me ayude. No me voy a ir de la playa hasta encontrarlo, por favor. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo donaciones, solamente estoy pidiendo gente poderosa que pueda gestionar las cartas para poder pedir ayuda”.

En la descripción de la publicación, también explicó que “ya no sé dónde más acudir, he pedido ayuda en todos lados, estoy desesperada, necesito encontrarlo y que todos sepan que no me iré hasta tenerlo conmigo de vuelta”.