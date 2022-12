"Me encomendé a mi madre": Mujer gana más de $78 millones en casino de Puerto Varas tras lograr una "jugada perfecta"

02 dic. 2022 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Odette Troncoso, una mujer que vive en Puerto Montt y que se trasladó hasta Puerto Varas para asistir a un casino, ganó una millonaria suma de dinero jugando cartas tras lograr una "jugada perfecta".

Fue el pasado sábado en el casino Dreams de Puerto Varas que la mujer oriunda de Punta Arenas obtuvo la suma de $78.094.680 tras una exitosa mano de cartas.

"La jugada perfecta"

La afortunada estaba jugando "Draw Póker" cuando logró realizar la denominada "jugada perfecta", la que consiste en una escala real de pica, compuesta por las cartas 10, J, Q, K y As.

"Las dos primeras cartas que vi eran un As y un Kaiser de la misma pinta. La tercera también era negra, pero podía ser trébol. Cuando ya vi que eran todas de la misma pinta y seguidas, me puse muy nerviosa", relató Odette Troncoso, según consignó BiobioChile.

"Me encomendé a mi madre"

"Me encomendé a mi madre que siempre me acompaña desde el cielo y estoy segura que ella me mandó la quinta y última carta: el 10 de pica, la carta que faltaba para la escala real", dijo la afortunada.

Además, contó: "Voy al casino hace más de 20 años y me entretengo mucho. Pese a que suelo jugar en máquinas, esta vez me senté en la mesa del Draw Póker y en la séptima mano, pasó lo que pasó".

¿Cuáles son las posibilidades de lograr la "jugada perfecta"?

El gerente general de Dreams Puerto Varas, Thinus Boers, afirmó que existe una probabilidad de 0,00015% de obtener una mano como la alcanzada por Odette.

"En el póker existen 2.598.960 combinaciones distintas y solo 4 de ellas son Escala Real", aseveró.

¿En qué usará el dinero ganado?

La mujer señaló que tiene pensado invertir el premio en un emprendimiento familiar.

"Tenía una reunión en el banco donde iba a pedir un crédito porque faltaba capital, pero con este golpe de suerte ya no será necesario hacer ese trámite", indicó Odette.

"Yo tengo impregnado a Puerto Montt en mi alma y en mi piel. Aquí he hecho mi vida. Soy decoradora de interiores, pero hace casi 17 años puse todo mi capital y energía en esta Pyme", sostuvo.