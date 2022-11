Senado rechaza a José Morales como nuevo fiscal nacional

30 nov. 2022 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, la Sala del Senado rechazó la propuesta del Gobierno de designar a José Morales Opazo como nuevo fiscal nacional.

Para dirigir los próximos ocho años del Ministerio Público, Morales requería que 33 legisladores apoyaran su nominación, es decir, un quórum de 2/3. Finalmente, logró 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones.

¿Qué pasará ahora con el cargo?

Tras este rechazo, el proceso de selección del nuevo fiscal nacional deberá comenzar nuevamente, y la Corte Suprema deberá definir cinco postulantes para presentar una quina al Ejecutivo.

De esa quina, el Gobierno deberá seleccionar un candidato para volver llevarlo al Senado, donde se someterá la nominación a votación.

Polémicas en torno a Morales

La certeza de que la Cámara Alta apoyara la nominación de Morales estuvo en duda, teniendo en cuenta su papel en casos controversiales, como el Cascadas y el fraude de Carabineros.

Sobre su retiro del caso Cascada, donde se investigaba más de un millón de transacciones bursátiles de SQM, el exfiscal nacional Sabas Chahuán afirmó a Mega Investiga que "no es efectivo que la salida del señor Morales se deba a una injusticia, sino que a razones de buen servicio. En esa investigación los avances eran escasos o prácticamente nulos".

Incluso sobre el desempeño de Morales señaló: "Yo me he mantenido rigurosamente al margen de la nominación del fiscal nacional, pero habiendo sido aludido directamente por él, me veo en la obligación de precisar que su desempeño dejaba mucho que desear".

Además, un reportaje de Ciper asegura que el candidato al cargo mantuvo una relación con una testigo clave del "Caso Basura" y la asesoró con un documento donde ella se desistía de acusaciones.

¿Quién es José Morales?

Morales fue escogido por el Presidente Gabriel Boric de una quina realizada por la Corte Suprema, donde estaban por el fiscal de Aysén, Carlos Palma, la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y los abogados Ángel Valencia y Rodrigo Ríos, aunque este último se había bajado voluntariamente por "problemas personales".

La carta del Gobierno es abogado de la Universidad Central y diplomado en Derecho Penal, en Seguridad y Defensa, en Derecho Administrativo Sancionador, y en Argumentación Jurídica.

Durante su trayectoria se ha desempeñado como fiscal adjunto jefe en Los Vilos; en Colina; en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad; en la Fiscalía Territorial de las comunas de Huechuraba, Renca, Quilicura, Conchalí, Cerro Navia y Lo Prado; en la Fiscalía de Complejidad en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. En esta última ha sido fiscal regional subrogante.

Ha dirigido investigaciones emblemáticas como el caso de lavado de activos del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, el fraude de La Polar, el incendio del Metro San Pablo de la Línea 1 durante el estallido social, la estafa de Rafael Garay, y el robo con homicidio de la menor Tamara Moya.

Cuando fue nominado por la Corte Suprema, Morales contó con 17 votos, siendo la mayoría junto a Ángel Valencia. También había participado en la carrera por la Fiscalía Nacional en 2015, donde perdió con Jorge Abbott.