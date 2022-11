Chahuán sobre Fiscal Morales: "Su desempeño dejaba mucho que desear"

29 nov. 2022 - 12:34 hrs.

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán respondió hoy a las críticas del fiscal José Morales, quien es el candidato del Gobierno a dirigir el Ministerio Público, y que ayer durante su exposición en el Senado dijo que había sido injusta su salida del Caso Cascadas.

Ante los senadores que siguieron la presentación en el ex Congreso Nacional, Morales fue más allá y dijo que luego de la salida del caso Cascadas -donde se investigaba más de un millón de transacciones bursátiles de SQM-, no hubo avances significativos.

“No es efectivo que la salida del señor Morales se deba a una injusticia, sino que a razones de buen servicio. En esa investigación los avances eran escasos o prácticamente nulos. En esa ocasión, se formalizó a una persona, pero en definitiva esa persona con posterioridad resultó absuelta”, sostuvo el ex fiscal nacional.

Añadió que había reclamos serios y fundamentados de algunos abogados que incluso hicieron presentaciones escritas, solicitaron audiencia y se le concedió a través de la ley de lobby, quienes pedían el cambio de fiscal. “Analizados los antecedentes y por razones de buen servicio se le entregó la investigación a otra persona, de manera tal que no hay ninguna injusticia”, aseguró a Mega Investiga.

Pero el ex fiscal nacional agrega que esa no fue la única causa en la que Morales también fue removido. “Hubo otra investigación en la que se le asignó otro fiscal por un caso de cohecho internacional que llevaba el señor Morales, más o menos en la misma época. En esa oportunidad, la causa fue asignada al fiscal regional de la Centro Norte, Andrés Montes, porque el señor Morales la había archivado provisionalmente y esa investigación de cohecho internacional se refería a un eventual delito de cohecho de funcionarios de Lan o Latam a personeros del Ministerio del Transporte de Argentina”, sostuvo.

Paradojalmente, esa causa fue sancionada en Estados Unidos, pero en Chile se había archivado, generando un problema ante la OCDE. “Una delegación de esa organización que va a los distintos países a evaluar, entre otros materias, el avance frente a la corrupción, informó muy negativamente a Chile y el país estuvo a punto de no aprobar la siguiente fase por esa decisión de haber archivado la causa”, indicó Chahuán.

Recuerda que él mismo debió adquirir un compromiso en 2014 ante al OCDE al asegurar que de ahí en adelante frente a una causa de cohecho internacional en la que estuviera involucrado Chile, sería asignada a un fiscal regional. Y que la causa archivada por el fiscal Morales se iba a desarchivar. De esta manera, inhibió que la OCDE presentara un reproche internacional a Chile.

¿Cómo califica entonces el desempeño del fiscal José Morales?

Me veo en la obligación de precisar que no hay ninguna razón de injusticia, no había nada personal contra el señor Morales, sino que solo una decisión de buen servicio. Yo me he mantenido rigurosamente al margen de la nominación del fiscal nacional, pero habiendo sido aludido directamente por él, me veo en la obligación de precisar que su desempeño dejaba mucho que desear.

El caso Garay

Chahuán indicó además que, después en el ejercicio libre de la profesión, tuvo otro caso en que el fiscal Morales ofreció un procedimiento abreviado a Rafael Garay, acusado de una estafa piramidal, con cumplimiento de pena en libertad. Finalmente y producto de la posición de otros querellantes y la de Chahuán, el tribunal obligó al fiscal Morales a ir a juicio oral y Garay fue condenado a siete años y no a cinco como pedía el fiscal. “Yo no tenía mayor relación como fiscal nacional con el señor Morales, pero al menos en esos tres casos concretos, dos como fiscal y uno como abogado privado su desempeño dejaba mucho que desear”, apuntó el ex fiscal nacional.

¿El fiscal Morales se ha comunicado con usted después de su exposición ante el Senado?

No, la verdad es que la última vez que hablé con el señor Morales fue hace un año o dos años en otra causa durante una audiencia.

Por lo visto, él no era su candidato.

Efectivamente, él no es mi candidato entre los cinco que estaban en quina. Mi candidata era Marta Herrera o Carlos Palma, además del fiscal Xavier Armendári, quien no postuló. Y Ojalá me equivoque y el señor Morales tenga un buen desempeño, si es ratificado por el Senado. Quiero lo mejor para la fiscalía.