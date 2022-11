Deberá cumplir su condena: Rechazan recurso de nulidad presentado por defensa de exfutbolista Luis Núñez

30 nov. 2022 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Sur informó este miércoles que se rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del exfutbolista de Universidad Católica, Luis Núñez, quien fue condenado a prisión por el delito de homicidio simple y lesiones graves.

Rechazo de recurso de nulidad

El organismo detalló que la determinación fue lograda por la abogada asesora Natalia Soto. De acuerdo a lo anterior, el exdeportista deberá cumplir la condena de 10 años y 1 día de cárcel.

La propia abogada indicó que "los hechos por los cuales fue condenado el exfutbolista se registraron en octubre del 2018 en la población La Legua Emergencia", en la comuna de San Joaquín, en Santiago.

En este sentido, la letrada aclaró que esto sucedió al momento en que Núñez junto a otro condenado de esta misma causa "dieron muerte a una de las víctimas con un arma de fuego e hirieron a otra de gravedad".

La fuga a Bolivia

La abogada, además, recalcó que Núñez se había mantenido prófugo por 14 meses en Bolivia. En este sentido, afirmó que "con la resolución de la Ilustrísima Corte Apelaciones de San Miguel se dan por acreditados los hechos por los cuales la Fiscalía Sur llevó a juicio al imputado".

En paralelo, Soto dejó en claro que también se ordenó "el cumplimiento de la condena impuesta por el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago".

Las declaraciones de Núñez en 2021

En agosto de 2021, en una conversación con "Mucho Gusto", Luis Núñez se refirió a este caso y expresó que "si hubiese tenido una pistola en mis manos, sin disparar, te lo digo y asumo mi responsabilidad y me pongo mis pantalones y si tengo que hacer mis meses por eso, bien, me equivoqué una vez más, pero hoy día no me he equivocado".

Al mismo tiempo, el exfutbolista sostuvo que "no tendría que estar sentado aquí diciendo que soy inocente. Cómo voy a aceptar una condena si estoy diciendo que soy inocente, no puedo aceptarla. Yo soy inocente... cómo me van a condenar por algo, sería injusto".

"Yo no soy culpable, sí estaba en el lugar, pero yo no tengo arte ni parte, pero había 15 o 20 personas más... ¿Dónde están todas esas personas? ¿Por qué yo? ¿Porque soy Luis Núñez? ¿Porque fui un exfutbolista?", agregó en ese momento.