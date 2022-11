Sexto retiro: ¿Se podría tramitar antes de abril de 2023?

30 nov. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas semanas, un grupo de parlamentarios comenzó a insistir para que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados pusiera en tabla el proyecto que permitiría una nueva extracción de fondos de la AFP, conocido como sexto retiro del 10%.

Si bien el nombre de la iniciativa hace referencia a seis giros desde las AFP, la verdad es que correspondería a la cuarta extracción de fondos, ya que solo se han concretado tres retiros, mientras que otros dos fueron rechazados.

En abril pasado, la Cámara rechazó el quinto retiro al no lograr el quórum requerido y, según lo estipulado en la Constitución, no se pueden tramitar proyectos de ley de esa índole hasta después de un año de haber sido rechazados.

En julio, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados dio a conocer la determinación de que no se podrán tramitar proyectos de retiros de la AFP hasta abril del 2023, sin embargo, esto podría cambiar.

¿Se podría tramitar antes de abril de 2023?

La comisión de Constitución de la Cámara debatió si puede poner en tabla o no la discusión del llamado retiro.

Tras una tensa sesión se determinó que la secretaría de la comisión, encabezada por Miguel Landeros, sea la encargada de definir si se puede o no tramitar un sexto retiro del 10% antes de abril de 2023.

La determinación fue tomada en la instancia en que nuevamente los diputados Gaspar Rivas, Rubén Oyarzo, René Alinco y Pamela Jiles solicitaron que se pusiera en tabla otro retiro, amenazando de censura a la presidenta de la comisión, Karol Cariola, quien aseguró que como comisión se agotaron las instancias para debatir si corresponde que se tramite.

En ese contexto, la diputada Jiles acusó a Cariola de ser una "comunista neoliberal que defiende a las AFP" y que, al derivar el tema a la Mesa, estaba intentando "achacarle la responsabilidad a Vlado Mirosevic, que la reemplazó a usted hace dos semanas".

Por su parte, Cariola explicó que "yo me he apegado al reglamento, la comisión ha hecho lo que corresponde. No quiero seguir entregando argumentos a personas que utilizan la mentira permanentemente como argumento político".

