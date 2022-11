Posible sexto retiro espera por opinión técnica de la secretaría de la Cámara: Tenso cruce entre Jiles y Cariola

29 nov. 2022 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la creciente tensión que se vivió en la sesión de este martes en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, será la secretaría de ésta, encabezada por Miguel Landeros, la que defina si es posible o no tramitar un sexto retiro del 10% de los ahorros previsionales, luego de que en la instancia se acordara derivar la discusión a ese ente.

La determinación fue tomada en la instancia en que nuevamente los diputados Rivas, Oyarzo, Alinco y Pamela Jiles solicitaron que se pusiera en tabla otro retiro, amenazando de censura a la presidenta Karol Cariola, que aseguró que como comisión se agotaron las instancias para debatir si corresponde que se tramite.

¿Qué se dijo?

En ese contexto, la diputada Jiles acusó a Cariola de ser una "comunista neoliberal que defiende a las AFP" y que, al derivar el tema a la mesa, estaba intentando "achacarle la responsabilidad a Vlado Mirosevic, que la reemplazó a usted hace dos semanas". Luego, se retiró de la instancia.

⁦@KarolCariola⁩ impone acuerdo para deslindar su responsabilidad de oponerse al #SextoRetiro del q no me haré parte porque afecta a 12 millones de personas q necesitan ese retiro para enfrentar hambre, deudas, necesitan operarse, tienen q sobrevivir y no los traicionaré pic.twitter.com/K8jtIYfUy5 — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 29, 2022

"Lo que queda en evidencia es que este tema solo se utiliza de manera falaz por algunos parlamentarios o parlamentarias para tratar de buscar responsabilidades particulares donde no las hay", señaló Cariola.

"Yo me he apegado al reglamento, la comisión ha hecho lo que corresponde. No quiero seguir entregando argumentos a personas que utilizan la mentira permanentemente como argumento político", concluyó la diputada.

Hoy la comisión de constitución ha resuelto:



Solicitar informe en derecho al Secretario General y sala de la cámara para dirimir si es posible o no tramitar un #SextoRetiro previo al 18 de abril, ante cuestionamientos de diputados/as al informe técnico del abogado de la comisión pic.twitter.com/DKJ1aWwEX9 — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 29, 2022

Todo sobre Sexto Retiro AFP