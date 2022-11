"Son unos conche...": Diputado Gaspar Rivas interpela a compañeros de bancada tras ser removido de comisión

29 nov. 2022 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Gaspar Rivas (PDG) interpeló con palabras de grueso calibre a sus compañeros de bancada, Víctor Pino y Yovana Ahumada, luego de haber sido removido de la Comisión de Personas Mayores, tras manifestarse en desacuerdo con el mecanismo de censura en las comisiones que está llevando a cabo la oposición.

Cabe recordar que su bancada determinó que iba a ser reemplazado en la instancia por Ahumada, en el marco de la votación para censurar a la presidenta de la comisión, Carolina Marzán.

¿Qué dijo Rivas?

Rivas de todos modos asistió a la sesión y al inicio del encuentro planteó: "Yo soy titular de esta comisión y hoy día he recibido la notificación de la diputada Yovana Ahumada, que es dictadora de bancada junto con su subdictador de bancada, Víctor Pino, quien por no haber accedido a la presidencia de la cámara están vengándose de los diputados".

"Yo quiero exigir mi derecho a votar, no voy a aceptar ese reemplazo, no lo voy a aceptar... Esta señora que ni siquiera tiene la decencia de darme la cara. No voy a aceptar ese reemplazo y voy a exigir mi derecho a votar como titular", agregó.

"Son unos conche..."

Sin embargo, tras la explicación del reglamento de la Cámara, en la que se señaló que su reemplazo era efectivo, exclamó: "No está bien. Yo creo que lo que usted hizo es una conchasuma... ¿Se los deletreo?

"Tengo fuero y voy a decir que son unos conche...", aseveró, recalcando que "son un par de conche... Ahumada y Pino".

Reflexión posterior

Posteriormente, y tras algunas intervenciones de sus pares, Rivas volvió a tomar la palabra para realizar una reflexión.

"Por todos es conocido que yo tengo una personalidad tranquila, reposada, pero cuando se me sacan los choros del canasto, como se dice en buen chileno, yo exploto", manifestó.

En ese sentido, expresó que "normalmente yo, que me conozco muy bien, sé cuando exploto. Es cuando veo la injusticia".

"Así como cuando exploté, y lo volvería hacer, hace un tiempo cuando la ultraderecha pinochetista intentó tomarse la mesa paralela para impedir que hubiera un nuevo proceso constituyente, también me revelo ante esta situación que está ocurriendo", aseveró.