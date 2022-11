Dirigentes de camioneros en paro: "Pedimos rebaja de los combustibles para todos los chilenos y no solo para nosotros"

27 nov. 2022 - 10:28 hrs.

¿Qué pasó?

Los dirigentes de los camioneros, Cristián Sandoval y Freddy Martínez, dijeron que esperan “un gesto del Gobierno” para terminar con el paro que llevan a cabo desde hace varios días, insistiendo que su petitorio en relación con que baje el precio de los combustibles no es exclusivo solo para su gremio, sino para "para todos los chilenos".

Ambos conversaron con el periodista Rodrigo Sepúlveda, en una nueva edición de Meganoticias Alerta.

¿Qué dijo Freddy Martínez?

El dirigente de Camioneros del Sur dijo que “no es que estemos paralizados por estarlo. Es muy lamentable (la pérdida de productos) y es por esta movilización, no estamos eludiendo eso, pero hay que entender una cosa, no es que no queramos salir a trabajar, es que no podemos económicamente”.

“El petróleo ha doblado su valor en un año y eso es insostenible para cualquier pequeño empresario... Los costos del flete llegan a ser casi el 60% el diésel, entonces no podemos subsidiar más, no nos da la economía”, añadió.

Para cerrar, comentó que espera "un gesto del Gobierno... Siempre hemos estado con la mejor disposición para negociar".

¿Qué dijo Cristián Sandoval?

Por su parte, el dirigente de los transportistas reunidos en Fuerza del Norte, comentó que “hoy estamos con tranquilidad. Estamos esperando un gesto del Gobierno donde nos podamos sentar a negociar, ya que lo que estamos haciendo es para todos los chilenos. Hoy no salimos a trabajar porque estamos quebrados”.

Consultado por la relación con el gobierno, expuso que "estamos siempre abiertos a conversar y por eso seguimos acá. Nuestra idea es que esto pronto tenga una solución".

Por último, cerró diciendo que "lo que pedimos al Gobierno es que haya una rebaja en el precio de todos los combustibles. El petitorio desde el principio ha involucrado a toda la ciudadanía. Pedimos rebaja de los combustibles para todos los chilenos y no solo para nosotros".

