"Ella fue borrada de la historia": Padres denuncian exclusión de su hija con depresión en ceremonia de cuarto medio

26 nov. 2022 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

La graduación de cuarto medio, es una fecha que para la mayoría de los estudiantes es inolvidable y marca el fin de un ciclo. Pero lamentablemente para una familia del Liceo Experimental UMAG de Punta Arenas, quedó un sabor amargo.

Y así quedó demostrado en un video que se viralizó rápidamente por redes sociales, donde se ve como una madre se acerca al podio para acusar que la institución educativa excluyó a su hija con depresión.

¿Qué dijeron los padres?

"No la saludaron, nadie se acercó a ella (...) pese a que está desde quinto básico en este liceo, ella fue borrada de la historia", comenzó diciendo la madre de la adolescente, Yasna Castro Contreras. Mientras su hija estaba parada frente a todos los graduados y apoderados presentes.

A través de su cuenta de Facebook, la madre profundizó en lo ocurrido señalando que "hace tres años luchamos contra esta enfermedad. Le costó muchas lágrimas y terapia llegar a este día. Pero ese miserable establecimiento carece de empatía y sensibilidad", escribió.

Respecto de lo ocurrido, la apoderada afirma que su hija fue quien se dio cuenta de que no había sido incluida, por lo que decidieron retirarse en una primera instancia.

La adolescente le comento a su madre que "no había ninguna foto mía. Me borraron, me hicieron invisible". Ante esto decidieron regresar para que la situación no quedará así.

"Volvimos porque mi hija no se puede ir de acá en silencio", agregó la madre. Posteriormente, el padre de la joven sostuvo que "en este colegio se hablaba de valores, de compañerismo, de apoyar a los demás, pero sentimos que nuestra hija fue abandonada".

Revisa videos del momento

Esto ocurrió ayer en la graduación de los 4tos medios del LEUMAG.

los padres de una niña con depresión tomaron el micrófono para reclamar la exclusión de su hija

1era parte — Gennaro!!!! (@marmota_puq) November 25, 2022

Segunda parte y hay una tercera LEUMAG — Gennaro!!!! (@marmota_puq) November 26, 2022