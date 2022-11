"A la mujer hay que amarla, quererla, respetarla": Rodrigo Sepúlveda sobre violencia de género

26 nov. 2022 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la violencia de género, a propósito del cumpleaños, el día de hoy 26 de noviembre, de Tina Turner, afamada cantante que sufrió agresiones por parte de su exmarido.

¿Qué dijo?

El periodista partió hablando sobre el caso de la artista, diciendo que "me hizo tanto sentido porque ayer escuchaba y leía una noticia terrible en nuestro país, donde la ministra de la Mujer dice que cada 14 minutos una mujer es víctima de una agresión sexual".

"¿Qué tiene que ver Tina Turner? Bueno, ella es una mujer que sufrió mucho... Entonces cuando la veo en pantalla me acuerdo de su historia y me refresca lo que dijo la ministra. ¿Se dan cuenta lo equivocado que estamos?", dijo.

A lo anterior agregó que "entre tantas medidas, discusiones, yo siento humildemente que la gran solución es empezar a educar desde abajo: jardines, kínder, primero básico, segundo básico, el amor, cariño y respeto hacia la mujer".

"A la mujer hay que amarla, quererla, respetarla. Hay que poder entender que viajamos juntos en este mundo. No por ser hombre tienes derecho a agredir a una mujer, no tienes ningún derecho. Cuando escucho medidas del ministerio me alegro mucho, pero esas medidas deben ser más duras, más drásticas", comentó.

Para cerrar, expuso que "no por ser hombre te vas a sentir por sobre la mujer, eso es prehistórico, cavernario. El hombre y la mujer, van juntos, unidos".

