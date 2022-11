Inician sumario contra doctor de San Bernardo que fue "funado" por promover el "abandono de gatos"

25 nov. 2022 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Corporación de Educación y Salud de San Bernardo inició un sumario en contra del Dr. Raúl Cuevas, trabajador del Cesfam de dicha comuna, tras ser funado en redes sociales por promover el "abandono de gatos".

Funa en RRSS

Todo comenzó cuando Cuevas comenzó a subir videos a sus historias de Instagram, en las que sugería el abandono de mascotas, al insinuar que los gatos eran los responsables de las rinitis que presentaban sus pacientes.

Es una de estas Instagram Stories, en que señaló que "atiendo a bastantes niños con problemas de rinitis alérgica y, como a mí no me gustan los gatos, las mamás me preguntan qué genera la alergia", a lo que él responde "el gato mamá, el gato está desencadenando esa alergia".

En la misma línea, aseguró ir más allá y recomendarle a sus pacientes que: "O eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia".

¡Denuncia! Médico Jesus Jaramillo sin ética fomenta el abandono de gatos en Chile por su gusto personal! No está registrado en superintendencia de salud sin eunacom! Trabaja en cesfam Raul Cuevas San Bernardo! @SanBernardocl @ministeriosalud @laSUBDERE pic.twitter.com/c1mALgxuUC — VIDA DE GATOS CHILE (@VidagatosChile) November 24, 2022

Lo anterior, provocó que fuera funado en redes sociales por agrupaciones de animales que acusaron que "sin ética fomenta el abandono de gatos en Chile por su gusto personal".

Sumario en su contra

Tras las denuncias hechas en redes sociales, desde la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo se instruyó una investigación sumaria por sus dichos, asegurando que estos no los representan, pues están comprometidos "hacia el respeto de las mascotas, repudiando cualquier comentario o acción que vaya en desmedro de ellos".

Por su parte, desde el Cesfam de la comuna recalcaron que "como institución nos comprometemos a aclarar lo ocurrido, realizando una investigación al respecto y tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder".