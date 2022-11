"Estaba en el suelo y ellos apuntándome con un arma": Víctima relata violenta encerrona ocurrida en Vitacura

24 nov. 2022 - 03:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre sufrió el robo de su vehículo bajo la modalidad de la "encerrona" en la comuna de Vitacura, región Metropolitana, tras ser abordado por cuatro sujetos que lo amenazaron con armas de fuego.

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo a lo descrito por la propia víctima, el hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando se disponía a salir de una clínica para comprar en las cercanías de un servicentro.

Al cargar aire en las ruedas de su vehículo "me abordó un vehículo deportivo y se bajaron cuatro sujetos con armas de fuego, uno al menos y me apuntaron".

"Me pidieron el vehículo, todas las cosas que traía, así que lo entregué todo. Al principio intenté arrancar, pero lamentablemente por los nervios no me dio para encender del auto", menciona.

Tras quitarle sus pertenencias y también el vehículo, los sujetos huyeron en dirección desconocida. En pocos minutos, la víctima fue socorrida por Paz Ciudadana y Carabineros.

"Eran agresivos"

El hombre señala que entregó todo inmediatamente, pero que los sujetos "eran agresivos, en el sentido que me pedían insistentemente que les pasara todo".

Asimismo, añade que "yo estaba en el suelo y ellos apuntándome con un arma. Yo creo que como vieron que no puse resistencia, no me pasó nada".

La víctima afirma que no es la primera vez que le sucede y que, incluso, en más de alguna ocasión lo han seguido para intentar asaltarlo: "Actualmente (estos robos) puede suceder en cualquier lugar y eso es lamentable".

