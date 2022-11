"Es una situación inaceptable": Más marcas de ropa habrían denunciado venta de ropa falsificada en La Polar

23 nov. 2022 - 23:57 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, Carabineros y Fiscalía daba a conocer un nuevo escándalo de las tiendas La Polar, luego de que siete tiendas fueran allanadas tras la denuncia de venta de ropa falsificada. Adicional a ello, habrían denuncias anteriores, lo que daría cuenta de un negocio de hace años.

Es específicamente la empresa de ropa deportiva Under Armour que pidió constatar estas denuncias, puesto que se habrían estado vendiendo ropa falsificada en estas tiendas.

El fiscal adjunto de Pudahuel, Pablo Alonso, explica que se haría, inicialmente, una visita que fue solicitada por "el representante de la marca y que había verificado que en ciertas tiendas La Polar habían elementos que, a las claras, eran falsos".

Fue así como un perito de la marca llegó hasta Chile para verificar su legitimidad y se encontró con que aquello no ocurría: las costuras no se parecían a las originales, etiquetas con grandes diferencias y broches que no correspondían.

Carabineros incautó 366 pantalones de buzos, 257 poleras y 57 polerones aparentemente falsos, prendas avaluadas en 18 millones de pesos.

"Las letras tienen una característica especial que es la unión de sus letras. La prenda que se incautó no tiene esa característica. (Under Armour tiene) la costura es uniforme, de calidad, no tiene hilachas", añade el Mayor Marcos Bahamondes.

¿Qué dijo La Polar?

Eugenio Gormaz, abogado de la compañía, aseguró que "todos los productos que comercializamos son originales y contamos con los certificados y la trazabilidad completa de estos".

También explicaron que "nuestras prendas son compradas directamente a fábricas y distribuidores autorizados por las marcas en el extranjero y que corresponden a saldos de STOP o temporadas anteriores. El proceso también contempla controlar la calidad del producto y agregar que efectivamente ellos estén certificados".

En tanto, los trabajadores tendrían la instrucción de mencionarles a los clientes que estas prendas fueron "rematadas" y que al ofrecer ofertas, los clientes se las llevaron, según constataron las grabaciones realizadas por el equipo de reportajes de Meganoticias.

Negocio de hace años

La denuncia no es de 2022, sino que viene de hace años. El más reciente es el caso de Lorena Agüero, quien compró ropa marca Jordan para su hijo en la tienda La Polar y esperando calidad, recibió todo lo contrario.

Su hijo "se prueba uno de los polerones con una polera negra y cuando se lo sacó, quedó lleno de pelusas. Me llamó la atención y revisé la ropa, estaba mal cortada, las costuras mal hechas, hilachas. Comprobamos el logo y estaba todo mal. Lo comparamos con otra ropa y no tenía nada que ver", afirma.

La Polar nunca le dio una solución. Fue solo gracias a la intervención del SERNAC que la multitienda le hizo devolución de su dinero. Y es que no sería la única denuncia, ya que habrían otras que se remontarían al 2020 de parte de Columbia.

Esta empresa presentó un reclamo a La Polar por tener a la venta ropa de su marca falsificada. En enero de 2021, ambas empresas terminaron firmando una transacción judicial en la que se obligaba a poner fin a esta práctica y estos días, volvieron a contactarse con la empresa, por el supuesto incumplimiento del acuerdo.

En septiembre de este año, se sumaría Adidas, donde la empresa en cuestión negó las acusaciones. Aunque, un documento demostraría que ambas empresas terminaron firmando un acuerdo extrajudicial suscrito el día 22 de octubre de este año para destruir más de 6 toneladas de prendas falsificadas ante notario en una empresa recicladora de Huechuraba.

El fiscal Alonso explica que no se puede hacer nada más por estas otras marcas, puesto que "si no hay denuncia, nosotros como Fiscalía no estamos habilitados para actuar. Hoy contamos con la denuncia de Under Armour y por eso nos hemos avocado en esta investigación con esa marca".

Para el director del Sernac, Andrés Herrera, "uno hubiera esperado que con estos hechos, haya informado de esta comercialización para informar adecuadamente a los consumidores. Es una situación inaceptable".

Y es que desde La Polar, incluso sus trabajadores dan cuenta de estas prácticas: "Sabemos que la empresa vende mercadería falsificada y dicen que son marcas que ellos traen del extranjero y que tienen el permiso de la marca. Pero eso es lo que nos dicen. Es difícil de explicar porque nosotros estamos aburridos de ser cómplices por la acción de los altos ejecutivos".