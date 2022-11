"Le pido mil veces perdón": Su hija robó en un centro de depilación de Arica, devolvió todo y entregó una emotiva carta

23 nov. 2022 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Arrepentido por lo que hizo su hija, un padre fue hasta un centro de depilación en Arica para devolver todo lo que había robado la joven, que consistía en un computador y un celular.

El momento de la devolución de las especies sustraídas quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto, video que fue relatado por una de las trabajadoras afectadas.

Según señala la funcionaria, el hombre llegó visiblemente emocionado hasta el negocio, casi entre lágrimas. Junto con devolver lo robado, les entregó dos cartas: una redactada por él y otra por su hija. Además, como forma de compensación por los daños, les ofreció dinero, pero no se lo aceptaron.

Así fue el emotivo momento

En su relato del video, la trabajadora señala que "queremos comentarles que hoy día nos devolvieron las cosas. La persona que se ve ahí es el papá de la niña que nos robó ayer. Este caballero nos escribió una carta y devolvió las cosas casi llorando. Ahí Valeska (una de las funcionarias) abrió la puerta, lo recibió y este caballero se armó de ánimo, porque yo creo que estaba muerto de la pena, de la vergüenza".

"El caballero devuelve el computador y el celular. Nos escribió una carta y más encima nos quería dar plata, obviamente no se la recibimos. Queremos dar gracias a Dios por esto", agregó.

¿Qué decía la carta del padre y de la hija?

Ambas cartas fueron exhibidas por el propio recinto de depilación. Por una parte, el documento del hombre señalaba lo siguiente: "Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Anoche fui a devolver, pero el celular estaba bloqueado".

"Yo no sabía cómo comunicarme con usted. Mi hija (...) no tenía trabajo y tiene hijo. Por eso hizo eso, señora. Le pido mil veces perdón, no es justificable", señaló el padre afectado, asegurando que su primogénita está enferma y que ha intentado quitarse la vida anteriormente.

Por otro lado, la carta de la joven decía que "las drogas nos destruye en un momento, los pensamientos se nublan y la vida se apaga como parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y darte cuenta que el único resultado de lo malo, es eso...".

"Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo, sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta", concluye la mujer.