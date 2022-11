Video muestra a dueño de minimarket golpeando brutalmente a delincuentes que querían robarle

22 nov. 2022 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la región de O'Higgins, específicamente en la localidad de Rengo, el dueño de un minimarket fue asaltado por una banda de delincuentes, pero echó a los sujetos luego de haberles dado una golpiza que los hizo huir del lugar.

¿Cómo fueron los hechos?

Todo ocurrió el sábado pasado y fue registrado por las cámaras de seguridad del local. Cuando el reloj marcaba las 10:21 horas, dos hombres descendieron de un vehículo para asaltar el minimarket.

Con mascarillas y gorros, con el objetivo de ocultar su identidad, ingresaron hasta el comercio. Sin embargo, se encontraron con el dueño del local y los empleados.

Uno de los antisociales llenaba los bolsos con botellas de alcohol, dinero y cigarros, mientras que el otro amenazaba con un arma de fuego. Así, se dieron vuelta los papeles, enfrentándose uno de ellos con el propietario.

Negándose a seguir las órdenes del delincuente, el dueño del local fue golpeado con un objeto en la cabeza. Es ahí cuando todo cambia y la víctima de robo empuja al ladrón a la calle, lo bota y comienza a darle una brutal golpiza.

Ambos fueron golpeados por el comerciante, botándolos al suelo reiteradamente, entre combos y patadas. Incluso, en el video, se aprecia cómo los sujetos arrancan cojeando y una mujer que los espera para arrancar.

"Arriesgó mucho"

En conversación con LUN, Jaime, uno de los vecinos del local afectado, habló sobre el dueño del minimarket, identificado como "Dany".

"El 'Dany' fue muy osado y arriesgó mucho, porque uno no sabe si el arma es de verdad o no. Les dio tremenda pateadura", reconoce el hombre y añade que "ahora le decimos 'Dany, el valiente'".

Respecto al aumento de la delincuencia, señala que "hace un par de meses tuvimos una ola de asaltos, cosa que nunca había ocurrido acá. Los asaltos siempre han pasado, pero el nivel de violencia, con armas, actuar sin temor a nada, eso no lo habíamos visto".

De la ciudad a provincia

Sobre el aumento de robos en provincias, Eduardo Labarca, experto en seguridad y prefecto de la PDI, manifiesta que esto se debe al incremento de seguridad en las principales comunas de la Región Metropolitana.

"El delincuente lo que está haciendo es irse de las grandes urbes y se está yendo a robar a pequeñas localidades, porque allá no están acostumbrados, no tienen tecnología, no están enrejados, ni preparados", explica.

Para ello, pone de ejemplo la modalidad de robo de los cajeros con el oxicorte. En consecuencia, en Santiago se anclaron, "por lo que el delito se trasladó" a otras localidades.

Así es lo que está pasando actualmente con los portonazos: "Hoy está lleno de cámaras, patrullaje en la zona oriente. Ahora estos robos se trasladaron a La Florida, Maipú, Macul, donde también hay autos de alta gama".

