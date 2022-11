Joven sufre violento robo de su perrita a plena luz del día en Lota: Familia desesperada pide ayuda para recuperarla

20 nov. 2022 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven sufrió, a plena luz del día, el violento robo de su perrita de raza American bully, la tarde de este sábado, en la comuna de Lota, región del Biobío.

Tras la sustracción, la familia hizo un llamado desesperado para recibir cualquier tipo de ayuda que les permita recuperar a su mascota.

El robo

El robo se produjo, según comentó la víctima, cuando transitaba junto a su mascota desde Playa Blanca hasta su casa, realizando un trayecto de aproximadamente 10 minutos. En ese instante fue abordada por un sujeto desconocido, quien tras forcejear violentamente contra ella, logró llevarse a la cachorra de solo cuatro meses.

cedidas

Además, la víctima señaló que su asaltante, aparentemente, la venía siguiendo junto a otro sujeto en un vehículo, en el cual, una vez concretado el robo, huyeron ambos de la escena.

¿Qué dijo la familia?

Sobre la situación, Tiare Romero, la víctima del robo, relató que "yo venía de la playa, saqué a pasear a mi cachorrita, y me abordaron dos sujetos acá en la entrada de mi población".

"Me asaltaron, me robaron a mi perra con mucha violencia (...) Fue a plena luz del día, nadie salió a ayudarme, yo gritaba para que me pudieran ayudar, pero nadie salió", agregó.

La perrita cumplía con una función de animal de compañía de un niño de 9 años, hermano de la víctima del asalto, quien padece la condición de Trastorno de Espectro Autista.

Por su parte, la madre de la víctima, manifestó que "la gente no sabe el daño que hizo al robarle la cachorra a mi hija, porque ella se la regaló a su hermano para que los ayudara con sus terapias (...) ahora mi hijo está destrozado en la casa".

cedidas

Por último, la familia enfatizó en cómo esta cachorra robada ayuda en los tratamientos del pequeño de 9 años con TEA, así como en sus momentos de crisis. Es debido a esto que reiteró el desesperado llamado para recibir cualquier tipo de ayuda que les permita recuperar a su mascota.