"Cuidaremos los recursos como sea": Alcalde de Puente Alto habla sobre posible caso de corrupción en la Municipalidad

20 nov. 2022 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, se refirió al posible caso de corrupción al interior de su Municipalidad, denunciada por Ciper, que descubrió que varios funcionarios recibieron más de $500 millones desde empresas proveedoras de la entidad.

¿Qué dijo?

En conversación con el periodista Rodrigo Sepúlveda, en Meganoticias Alerta, el edil partió explicando que “hace varios meses me querellé para sumarme a la investigación para que se encuentre a los responsables y le demos tranquilidad a la gente de que vamos a estar cuidando los recursos municipales sea como sea y contra quien sea”.

“En el listado solo hay una persona como imputado y el resto como testigos. Hemos entregado toda la información que ha pedido la PDI, que está trabajando con la Fiscalía. Lo vamos a seguir haciendo y espero que este esfuerzo por actuar de manera diligente y contra cualquier atisbo de corrupción dé buenos resultados”, agregó.

El caso

Con respecto al caso, el alcalde explicó que “a finales de julio aparecieron en la Municipalidad dos funcionarios de la PDI que querían tener una reunión con el funcionario imputado y eso me hizo alertar de lo que estaba pasando, porque hasta ese momento no nos habían dado ningún antecedente”.

“Ese día, cuando me entero, nombro a un fiscal dentro del Municipio que se hace cargo de juntar información, y lo primero que me dice es que esto podría ser constitutivo de delito, por lo tanto, había que informarlo al Ministerio Público. Fui un paso más allá y me querellé”, añadió.

Codina también explicó que no sabía del hecho porque “son datos de cuentas bancarias particulares, y nadie puede entrometerse en ello si no es con una orden judicial”.

“Espero que Fiscalía le dé la máxima diligencia a esta querella que presentamos, que pueda establecer las responsabilidades y darle la tranquilidad a la gente de que como alcalde estoy dando un ejemplo. Uno tiene que ser feroz para enfrentar cualquier atisbo de corrupción”, cerró.