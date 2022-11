Reportan muerte de Jason David Frank: Actor interpretó a Tommy Oliver en los Power Rangers

20 nov. 2022 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Esta jornada se confirmó la muerte de Jason David Frank, el actor que interpretó a Tommy Oliver, en los recordados Power Rangers.

El también artista marcial, padre de cuatro hijos, falleció a la edad de 49 años, sin que se conozcan las causas de su deceso.

¿Qué se sabe?

Su temprana partida la confirmó su entrenador, Mike Bronzoulis, mediante su cuenta de Facebook.

“QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank... Todavía estoy en shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé demasiado. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré”, dijo en un posteo.

Añadió que “amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos... Que Dios los lleve a través de este momento difícil”.

Brian Butler, su representante, también sobre la muerte del actor.

"Muy triste de enterarme de la muerte de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en los Power Rangers. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de dirigirlo para las peleas en las que compitió", puso en su cuenta de Instagram.

