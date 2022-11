"Torero" y "Dirty Dancing": Los bailes con los que Nacho Gutiérrez y su esposo sorprendieron en su matrimonio

20 nov. 2022 - 09:00 hrs.

El sábado 19 de noviembre el periodista Ignacio "Nacho" Gutiérrez festejó su matrimonio con Rodrigo, su pareja de hace ya casi 10 años.

Pese a que el enlace civil se efectuó en junio pasado, esta celebración fue para que los novios pudieran compartir junto a sus amigos y seres queridos, dentro de los que se encontraban varios famosos.

Si bien la ceremonia, que fue oficiada por la actriz Ingrid Cruz, fue en horas de la tarde, los festejos continuaron hasta altas horas de la madrugada de este domingo. Una instancia en la que los "recién casados" sorprendieron a sus invitados con una especial rutina de baile.

"Torero" y "Dirty Dancing"

Según se pudo ver en las historias de Instagram compartidas por Gutiérrez, fue él mismo el primero en inaugurar la pista de baile al ritmo de la canción "Torero", de Chayanne.

Posteriormente, fue el turno del esposo del periodista, Rodrigo, quien "sedujo" a su marido cuando de fondo se escuchaba "Careless Whisper" del británico George Michael.

Sin embargo, el momento que se robó toda la performance fue cuando ambos replicaron el icónico lift de Jennifer Grey y Patrick Swayze en la película "Dirty Dancing".

Allí fue Nacho Gutiérrez el encargado de elevar a su marido por los aires mientras sonaba "(I've Had) The Time Of My Life" de Bill Medley y Jennifer Warnes. La presentación generó los vítores inmediatos de todos los presentes en el matrimonio.

"Prometo seguir amándote con locura máxima"

Al momento de leer sus votos matrimoniales, el ex Primer Plano le prometió a su marido "amor incondicional y fidelidad absoluta".

"Prometo potenciar tus cualidades y gozar con cada uno de tus logros, prometo seguir siendo tu fan absoluto. Prometo seguir amándote, como decimos nosotros, con locura máxima", fueron parte de las palabras del periodista para su esposo Rodrigo.

En la ceremonia estuvieron presentes varios famosos como Fran García-Huidobro, Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton, Andrea Tessa, María Luisa Godoy, Karla Rubilar, Patricia Larraín, Rodrigo Díaz y Guido Vecchiola, entre otros.

