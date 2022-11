Mirosevic sobre compleja semana en la Cámara: "Si estuviera Mandela en la presidencia tendría los mismos problemas"

18 nov. 2022 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), se refirió a la compleja semana que se ha vivido en el Congreso, con gritos, interrupciones e incluso amenazas de censura.

"No es un ataque contra mi"

La mañana de este viernes, cuando estaba por entrar a la reunión multilateral por el acuerdo constitucional, habló respecto a las tensas situaciones, y descartó que se trate de algo específicamente dirigido a él.

En cambio, lanzó duras críticas hacia algunos diputados por su desorden y mal comportamiento en el trabajo legislativo.

"Yo no lo personalizo respecto de mí. Creo que si estuviera Nelson Mandela en la presidencia de la Cámara estaría teniendo exactamente los mismos problemas que estoy teniendo yo, porque acá hay gente que se acostumbró a tener una actitud indisciplinada, esa es la verdad. No lo personalizo, no es un ataque contra mí como persona", dijo.

Y añadió que "parece que algunos no han asumido que hay una elección donde nosotros ganamos, y parece que ellos no han respetado ese resultado. Y hay otros a los que no les gusta esta idea de poner orden en la sala, y creen que porque son parlamentarios tienen derecho a hacer lo que quieran".

Actitudes que desprestigian a todos

"Si esto fuera un grupo de curso podríamos decir que se han portado bastante mal esta semana, no la mayoría, que viene a hacer su trabajo de manera seria y respetuosa, pero sí un grupito bastante transversal lamentablemente que están en una actitud que no prestigia al Congreso, nos desprestigia a todos y todas", reparó.

Mirosevic aseveró que lo peor de todo "es que los enfrentamientos han sido entre ellos y luego, al finalizar la semana, me terminan responsabilizando a mí. La responsabilidad de portarse bien en la Cámara es individual y haré cumplir el reglamento", reafirmó.