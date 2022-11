Niño pide donaciones para perros en vez de regalos de cumpleaños: "Quise que otros perritos tengan hogar"

16 nov. 2022 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de la comuna de Valparaíso que está próximo a cumplir 8 años de edad, sorprendió al pedir colaboraciones para ayudar a perros sin hogar, en lugar de regalos de cumpleaños.

Martín Miranda González cumplirá 8 años el próximo 28 de noviembre y en la invitación que entregó a sus invitados para la celebración, pidió expresamente que, como obsequio, llevaran ayuda para animales del Canil de Lobita, en la comuna puerto.

Cedida a La Estrella de Valparaíso

"Quise que otros perritos tengan hogar"

En conversación con La Estrella de Valparaíso, Martín explicó qué lo motivó a pedir donaciones para canes como regalo de cumpleaños.

"Yo quise que otras personas y otros perritos tengan hogar, tengan familia, tengan comida, tengan agua, tengan lo que merecen, tengan cariño, porque me preocupan las personas, perros, animales, que están en la calle abandonados. Yo creo que la gente tiene que reflexionar y ser solidaria con los demás", dijo el pequeño.

María Gabriela González, madre de Martín, reconoció que su hijo les ha dado "una lectura de humanidad". La mujer contó que su niño, que vive con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), tiene una mascota llamada Hassam, quien ha sido fundamental en su proceso de desarrollo.

"La conexión con los demás es algo que se le dificulta mucho a los niños que tienen esta condición, pero es increíble cómo en este caso su mascota lo ha ayudado en su proceso de desarrollo", detalló González al medio.

El amor por los animales, Martín lo heredó de sus abuelos, madre y tíos; y su mascota llegó a su vida en un duro momento, solo meses después de la muerte de su abuela materna.

Sobre su can, el niño dijo que "es como un hermano y como un amigo para mí, porque me ha acompañado mucho tiempo (...) Me da cariño, paz, risas, me da todo, es todo para mí".

Las personas que estén interesadas en realizar donaciones al Canil de Lobita, dedicado a entregar un refugio a perros abandonados y ubicado en el sector de Placilla en Valparaíso, pueden realizar sus donaciones durante todo el año contactándose con la página de Facebook de la entidad. Ingresa aquí.