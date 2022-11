Alertan sobre robos de celulares dentro de conocidas tiendas de ropa: Víctimas denuncian nula seguridad

15 nov. 2022 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una usuaria de Twitter describió un episodio en que sufrió el robo de su celular en una conocida tienda de ropa ubicada en un mall capitalino, la que también está al interior de otros centros comerciales en la Región Metropolitana.

La publicación suma miles de interacciones en la red social, entre las que se encuentran comentarios de otros usuarios que denuncian robos similares en la misma tienda o en sucursales de otras marcas, incluso de servicios públicos.

La mayoría de las personas que comentaron acusan una nula o insuficiente explicación por parte de la administración, además de un actuar ineficaz de los guardias de seguridad de los recintos.

"Me mostraron una pistola para que me quedara callada"

La usuaria protagonista de la situación se identifica como "María desamparada" en Twitter. A través de un hilo, explicó su vivencia iniciando con el siguiente tweet:

Hace días quería contarles esto para que no les pase: me robaron en celular dentro de Zara, del mall costanera Center! Hubiera sido un lanzaso, pero me di cuenta y me mostraron una pistola para que me quedara callada, andaba sola, me congelé! Minutos después, cuando pude… — María desamparada? (@MuDesamparada) November 14, 2022

"Minutos después, cuando pude reaccionar, acudí al guardia, quien para mi sorpresa me mandó a hablar con el encargado de tienda, quien me mandó a su vez a hablar con una señora que me dijo que 'para qué iban a ver las cámaras', que hasta a ellos les roban y que ya no estaba (el celular) en la tienda, seguramente", agregó en su segunda publicación.

"Todos saben lo que pasa, ¿y nadie hace nada?"

Al salir de la tienda, la usuaria relató que una cajera le prestó su celular para bloquear sus cuentas bancarias y que le recomendó ir hasta la sucursal donde venden su modelo de smartphone para también bloquearlo. Sin embargo, al llegar allí, recibió una particular pregunta que la sorprendió.

El celular y me preguntan: vienes de HyM o Zara? Todos los días llegan niñas aquí, que andan solas y les roban el teléfono! O sea, todos saben lo qué pasa, en qué tiendas pasa y nadie hace nada? Bloquee mi número en Entel, puse la “denuncia” en el mall y me contestan que… — María desamparada? (@MuDesamparada) November 14, 2022

Al denunciar lo ocurrido, a la mujer le responden que "no pueden hacer nada, porque no fue en los espacios comunes del mall y que cada tienda se hace cargo de su seguridad", según señaló en su relato.

No pueden hacer nada pk no fue en los espacios comunes del mall y que cada tienda se hace cargo de su seguridad! Que asco de mall, que asco de tienda Zara! Mientras no les roben la ropa, no hay problema, pero lanzean a vista de todos y nadie hace nada! @costaneracenter #Robo — María desamparada? (@MuDesamparada) November 14, 2022

Finalmente, "María desamparada" describió que la ubicación de su celular arrojaba que estaba en calle Placer, cerca de un reconocido establecimiento comercial de Santiago.

Y claro, al par de horas mi celular en placer, persa BioBio, otro lugar común donde llega el 90% de los celulares robados en stgo y nadie hace nada! — María desamparada? (@MuDesamparada) November 14, 2022

Otros casos similares

Entre los comentarios que recibió el tweet de "María desamparada" se leen los siguientes casos, vividos por quienes sufrieron robos en la misma tienda u otras similares:

Tb me pasó. En Zara me metieron la mano al bolsillo y me sacaron el celular. Me di cuenta altiro porque se desconectaron mis AirPods, y fui donde el guardia para q me ayudaran, xq estaban aun en la tienda. Cero ayuda. “Ah, si, pasa todo el rato, no podemos hacer nada”. — magdalena bennett (@maibennett) November 14, 2022

A mi el año pasado me sucedió en el hm del alto La Condes, tenía que ir con una orden de la fiscalía a pedir las cámaras y lo mismo que a ti, mi teléfono terminó en el bio bio, pude ver su GPS . — Fer Llantén (@Fer_Llanten) November 14, 2022

Misma historia, solo que me paso en H&M del costanera, nadie podía hacer nada y también terminó cerca del persa Bio Bio. — Alejandrina Tobar (@AlejandrinaTobr) November 14, 2022

Es terrible, en el H&M del open kennedy siempre roban, el guardia cuando entras te dice “ten cuidado con tus pertenencias, que andan los lanzas ya los tenemos identificados”, y explicaba que mientras no los encuentren en el acto robando no los pueden sacar, desconozco la ley — Andreína Ramírez. (@mariamolly) November 14, 2022