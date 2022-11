"Tenemos un trabajo en su contra": El audio que recibió una Pyme de Punta Arenas que sería del Tren de Aragua

15 nov. 2022 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

El consejero regional de Magallanes, Alejandro Riquelme, realizó una denuncia que levantó las alertas sobre la posible presencia del Tren de Aragua en Punta Arenas.

Durante la sesión del pleno del pasado lunes, reveló un audio con amenazas que recibió una pyme de la zona, el que habría sido grabado por un supuesto integrante de la organización criminal.

¿Qué dice el audio?

Según consignó ITV Patagonia, en el audio se puede escuchar a un hombre que se identifica como "el jefe intelectual" de la organización en Punta Arenas.

"Te voy a dejar tres palabras: la primera palabra es que me atienda la llamada; segundo, si no me atiende la llamada primeramente autorizo un trabajo que tenemos en su contra; y tercero, de aquí en Punta Arenas soy el jefe intelectual primeramente del Tren de Aragua de Venezuela", se escucha en el registro.

"Ya empezaron las extorsiones a través del teléfono"

Riquelme se refirió al modus operandi que utilizaron los supuestos miembros de la organización criminal, las que son muy similares a las que se han visto en la zona norte del país.

"Están comenzando llamados telefónicos, no tenemos la seguridad de que efectivamente el Tren de Aragua haya llegado físicamente a la región, pero ya empezaron las extorsiones a través de teléfono", afirmó el consejero regional, en el mismo medio antes señalado.

"Debemos recordar que en el norte del país, cuando la gente no paga este tipo de dádivas que exigen este tipo el crimen organizado, resultan sus empresas, sus tiendas, atacadas y quemadas con gasolina, etcétera", agregó.

Oficio a la PDI y Carabineros

El consejero indicó que "las distorsiones del Tren de Aragua han llegado a Magallanes, y esto se debe a que las autoridades han estado preocupadas de hacer propaganda electoral, durante los últimos ocho meses, y no la seguridad de todos los magallánicos".

"Es por eso que hemos oficiado a la PDI y a Carabinero para que informen cuáles son las acciones preventivas respecto a las extorsiones que ya se están dando a emprendedores y empresarios de Magallanes", añadió.

