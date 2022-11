"Un dolor demasiado fuerte": Rompe el silencio la madre de la joven abogada hallada muerta en motel en Concón

15 nov. 2022 - 15:30 hrs.

A más de 3 meses de su muerte, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa realizando diversas diligencias para esclarecer el caso de Valentina González, abogada de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en julio al interior de un motel en Concón, en la región de Valparaíso.

La familia de la joven y su abogada, Cynthia Pérez, todavía tienen dudas respecto a lo sucedido dentro del recinto antes mencionado. Es por esta razón que el equipo jurídico pretende preparar y enviar un informe a una Comisión de la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades de la PDI en la investigación.

De acuerdo a lo anterior, Elizabeth Heresmann, madre de Valentina, rompió el silencio y se refirió a este episodio, el cual, según sus propias palabras, le "cambió la vida a todos" sus cercanos.

"No se puede dimensionar"

La mujer, en conversación con el matinal de TVN, reveló que se enteró de la noticia por un amigo de su hija que la llamó por teléfono: "Siempre fui con la idea, como mamá, presintiendo que algo raro pasaba. Ya cuando llegas al lugar y te encuentras con todo, ya fue un dolor demasiado fuerte. Fue algo que no se puede dimensionar", expresó.

"Ella tenía que llegar a las 10 de la mañana ese día porque me había avisado que no iba a llegar (en la noche). Entonces, yo empecé a mandar (mensajes) para que ella se quedara con mi nieto. Vi que no había respuesta y me fui a trabajar. Alrededor de la 1 recibí esa llamada del amigo", sostuvo.

"Estamos tratando de sobrellevar esto"

En medio de las diligencias, Elizabeth remarcó cómo le ha afectado el deceso a la familia y, en específico, a su nieto de 7 años, hijo de Valentina: "Estamos tratando de sobrellevar esto. Estamos con psicólogos. Mi nieto, mi hija menor y todos, para poder enfrentar esta situación y aprender a llevarla, porque cada día es más difícil", manifestó.

"En el fondo hay momentos de quiebre para un niño de 7 años que pregunta por su mamá, y a ti como abuela te parte el alma no saber cómo calmarlo", indicó.

Al mismo tiempo, dijo que "la justicia no ha hecho su rol como corresponde... Vamos a encontrar una verdad. En algún momento vamos a encontrar esa verdad".

¿Qué dijo el hermano de la joven?

Freddy González, hermano de la joven, se sumó a las palabras de su madre y dio a conocer que "trato de contenerme y enfocarme en esclarecer todo esto".

"Un niño de 7 años, que le quiten su madre... Una madre es irremplazable... Que le priven la posibilidad de crecer con ella... Él va a tener que vivir toda su vida sin esto, por irresponsabilidad y cosas que esperamos se esclarezcan", agregó.