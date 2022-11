"No espere que nadie le diga nada": Recomendación de subdirector de Sismología ante sismos de alta magnitud

14 nov. 2022 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

En una entrevista con Meganoticias Alerta, el subdirector del Centro Sismológico Nacional, Mario Pardo, entregó recomendaciones respecto a las evacuaciones preventivas que se deben realizar luego de sentir un sismo de alta magnitud en la costa del país.

Los concejos los entregó luego de la seguidilla de temblores registrada en Lebu durante el fin de semana, y especialmente tras un sismo que tuvo una magnitud de 6,2.

"Debiese ser una reacción ya adquirida"

A raíz de la evacuación preventiva y espontánea que realizaron muchas familias de la zona, Pardo sostuvo que la reacción "no solo me parece que es normal y lógico, debiese ser una reacción ya adquirida por la información que han recibido desde el terremoto del 2010".

"Recordemos que el 2010 tuvo una ruptura que iba desde la Península de Arauco hasta Pichilemu por el norte (...) por supuesto que queda inestable después de un terremoto de esa magnitud", expuso.

Recomendaciones

En esa misma línea, el experto aconsejó que "si usted está en la costa, está en la playa, al lado del mar, y percibe un terremoto, que es aquel sismo donde no puede permanecer de pie, donde no puede caminar, asuma que viene un tsunami, no espere que nadie le diga nada".

"La alerta es el movimiento que acabo de percibir", aseveró el subdirector del Centro Sismológico Nacional.

Además, recomendó subir "más allá de 30 metros de altura, eso es todo, y espere que el mar se calme".

"Si no ocurre nada, perfecto, fue una bonita experiencia; si ocurre, mejor todavía, porque salvó su vida. Esa es la recomendación fundamental", sostuvo a Rodrigo Sepúlveda.