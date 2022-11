Alcalde de Lebu tras seguidilla de temblores: "Suspendimos las clases para este lunes, revisaremos infraestructura"

13 nov. 2022 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Lebu, Cristián Peña, expuso esta jornada que se suspenderán las clases en los colegios de la comuna para mañana lunes 14 de noviembre, tras la seguidilla de temblores que se han registrado en la zona.

¿Qué dijo?

El edil comentó que, debido a los sismos, "suspendimos las clases para este lunes, revisaremos infraestructura".

Añadió en entrevista con Emol que se produjeron "grietas en algunos pisos de colegios, superficiales. También caídas de techumbres, de cielos falsos de algunas dependencias y la caída de las góndolas".

Corte de luz

El edil, además, explicó que se produjo un corte de luz tras los sismos, por lo que "había información, pero no hubo cómo comunicarla".

"A mí me llegó la información de la Delegación Regional con respecto a la magnitud del sismo, y que no había riesgo de tsunami, pero no había cómo comunicarlo. Si bien es cierto que se puede replicar en redes sociales, la gente espera que alguien más responsable dé las noticias", agregó.

"El llamado es una vez a más a las empresas telefónicas a mejorar sus condiciones. Se puede entender el corte de energía ayer, porque hubo un temblor fuerte, pero no se entiende que las empresas telefónicas no tengan para sus clientes los respaldos necesarios cuando se corta la energía", declaró.

A partir de esta misma información, Peña dijo que este domingo "ya se recuperó en un 90% la electricidad" en la comuna.

