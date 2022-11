Se percutaron más de 30 disparos: Funcionario en retiro de la PDI frustra robo en Huechuraba

12 nov. 2022 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 30 balas se percutaron en la comuna de Huechuraba, tras el robo frustrado de una casa durante la madrugada de este sábado.

Los hechos

Un video, al que tuvo acceso Meganoticias Alerta, muestra lo sucedido en ese sector de la capital y cuando aún estaba de noche (05:50 horas).

En el registro se aprecia un tranquilo barrio, pero todo se ve interrumpido por fuertes ráfagas de tiros. Se contabilizaron al menos 30 disparos.

Todo se debió al frustrado robo de una casa, el cual no se concretó, porque un funcionario en retiro de la PDI se percató de lo que sucedía –vecino de la víctima- y utilizó su arma para impedir el atraco.

Otro vecino, que prefirió el anonimato, habló con Meganoticias Alerta y ratificó los hechos.

“Efectivamente otro vecino, que es funcionario de la PDI, repelió el asalto... Tengo entendido que entraron a robar, pero la casa no estaba vacía, estaba la hija del dueño... Sé que no se llevaron nada, pero hubo una persona con lesiones, aunque no por balazos”, dijo.

La versión de Carabineros

En tanto, el mayor de Carabineros, Rodrigo Pérez, de la comisaría de Huechuraba, expuso que “personal de Carabineros se constituyó en esta casa, ya que durante la madrugada, un número indeterminado de sujetos, ingreso, vía escalamiento, a la vivienda”.

Agregó que “en el domicilio agreden con la empuñadura de su arma y en la cabeza a una mujer, que terminó con heridas leves. La persona está afectada por la situación”.

Para finalizar, expuso que “un vecino aprecia esta situación y se da cuenta de que es un robo. En su calidad de ex PDI sale y emplea su arma debidamente inscrita”.