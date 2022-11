Diputada Karol Cariola: "Si un partido quiere irse a la derecha, que lo diga"

05 nov. 2022 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

La parlamentaria Karol Cariola señaló que el Partido Comunista (PC) mantiene su aspiración de presidir la Cámara de Diputados y Diputadas, tras días de incertidumbre sobre quién asumirá dicho cargo.

¿Qué dijo?

El PC, a través de un comunicado, dio a conocer su decisión de dar un paso al costado con la candidatura de Cariola a la presidencia de la Cámara. A días de conocerse la determinación, fue la propia involucrada quien expresó sus razones de esta determinación, expresando que "fueron varias situaciones que nos llevaron a la reflexión de que no estaban las condiciones para que el PC mantuviera esta candidatura".

"Lo que quiero decir es que por un cargo político, por un puesto en una mesa de una institución, jamás vamos a claudicar frente a nuestras convicciones", afirmó la parlamentaria.

Respecto a las negociaciones y los descuelgues del Partido de la Gente y la Democracia Cristian, la militante comunista dijo que "nos hemos enterado de que (el PDG y la DC) sí están dialogando hace bastante tiempo con otros sectores políticos y que incluso se fragua un posible acuerdo con la derecha. Frente a eso, nuestra actitud fue en coherencia con que nos interesa la gobernabilidad de la Cámara de Diputados y se resguarde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric pueda tener un espacio de coordinación con quien conduzca la mesa de la Cámara".

En esa misma línea, aclaró que el Gobierno no tuvo injerencia en esta decisión, aclarando que "ha jugado un rol más bien vinculado a contribuir al acercamiento y al diálogo de las fuerzas políticas oficialistas. Pero de ninguna manera el gobierno ha jugado un rol en la definición".

Sobre el posible acuerdo que llevaría a la oposición a la directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, la diputada expresó que "si alguna fuerza política opta por construir otra correlación de fuerza, y tomar un camino hacia la derecha", refiriéndose a la DC y al PDG, "me parece que es importante que se diga como tal. Que no se nos use como excusa a nosotros".

Alcalde Jadue

Por último, se refirió a la imagen del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y su rol dentro del oficialismo y el partido.

"No tengo ninguna duda de que es un alcalde muy valorado por la comunidad de Recoleta y siempre está preocupado de las cosas que ahí ocurren (...). Hay críticas que ha planteado de manera personal y que está en su derecho a hacer, pero que claramente no responden a la posición política generalizada del PC, que lo que ha planteado es contribuir y colaborar a resolver los problemas de las personas y, por tanto, también del gobierno", cerró.