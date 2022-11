"Están preocupados porque se les acaba el negocio": La dura respuesta de la ministra Jara a AFP Cuprum

04 nov. 2022 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, respondió a la AFP Cuprum, luego de que esta advirtiera mediante correo electrónico a sus afiliados las consecuencias que sufrirían si se aprueba la reforma previsional del Gobierno.

La misiva fue firmada por el gerente general de la administradora, Martín Mujica, quien aseveró que eliminar las AFP e iniciar un sistema mixto sería perjudicial para los cotizantes. Incluso, criticó el destino solidario del 6% que plantea la iniciativa.

¿Qué dijo el gerente general de Cuprum?

"Contrario a lo que mayoritariamente han expresado los ciudadanos y nuestros afiliados, el Gobierno propone que el 6% de cotización adicional vaya a un fondo colectivo y no a las cuentas individuales de los trabajadores", relata el texto.

"Con esto, la mayoría de los cotizantes no solo recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual, sino que además no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución, y como consecuencia, no tendrán la posibilidad de heredar lo que hayan acumulado a lo largo de su vida en lo que respecta a la cotización adicional".

No obstante, Mujica valoró la incorporación de un actor público en el rubro, pero hizo mención a que se debe asegurar "el derecho a elegir de las personas tanto para la administración de sus cuentas y la inversión de sus ahorros".

"Como afiliado de Cuprum, usted sabe de los esfuerzos que hacemos para precaver por la seguridad de sus fondos... todo ese capital humano, técnico y tecnológico, que ha tomado 40 años construir, es completamente descartado por la reforma propuesta", sumó.

Finalmente, Mujica dijo que esperará "sinceramente que en el curso de la discusión en el Congreso se reconsideren los aspectos centrales de la reforma planteada por el Gobierno, incorporando las distintas visiones y opiniones de todos los actores, para tener un sistema de seguridad social como el que las chilenas y chilenos realmente quieren y se merecen".

La respuesta de la ministra Jara

La ministra Jara fue consultada respecto a la polémica carta en CHV, a lo que respondió tajante: "Están preocupados porque se les acaba el negocio. De hecho, si usted mira, las AFP han ejercido monopólicamente no solamente la gestión de los fondos, sino que también las labores de soporte y administración de cuentas y ahí se demuestra la preocupación que tienen".

"El objetivo del Gobierno está puesto en mejorar las pensiones y para eso se requiere hacer cambios y traer lo que está en el resto del mundo", reiteró la secretaria de Estado, en línea con lo que ha mencionado en distintas oportunidades desde que se anunció el proyecto.