Masiva estafa en los conciertos de Bad Bunny: Delincuentes cobraron hasta $300 mil por entrada

30 oct. 2022 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Al igual que sucedió en Perú, un grupo de estafadores ofrecieron tickets adulterados o sobrevendidos en redes sociales para los conciertos de Bad Bunny en Chile, los que se realizaron este 28 y 29 de octubre en el Estadio Nacional, dejando a más de una veintena de personas sin la posibilidad de asistir a ellos.

Las estafas

De acuerdo a la investigación de Meganoticias, existieron dos tipos de estafas para los conciertos del artista: en un caso, el número de serie estaba adulterado, en el otro, la misma entrada se vendió varias veces.

Rafael Rodríguez, uno de los afectados por el delito, contó que "yo estaba en Instagram e hice un comentario. Ahí ella se fijó y me escribió al privado. Me dijo que tenía dos entradas, que le hiciera el pago y me las pasaba".

"Le dije que sí...no sabía que estaban revendidas a muchas más personas. Nunca supe que era una estafa, compré mi traje de tiburón, estaba ilusionado, y cuando me di cuenta, lloré", agregó.

Por su parte, Víctor Donoso, otro de los afectados que pagó más de 300 mil pesos por su entrada, dijo que "con un amigo nos propusimos buscar un revendedor. Nos enviaron la entrada nominada, fuimos al estadio y el carnet no era compatible".

"Puntoticket nos dijo que no eran las oficiales. Terminamos sin ir al concierto", aseveró Donoso, quien conoce a otras cuatro personas que fueron estafados por la misma persona.

"El hecho de llegar y estar parados mientras que la gente entraba fue súper decepcionante", finalizó.

Meganoticias contactó a la Productora Bizarro y a Punto Ticket, pero estos se abstuvieron de comentar la situación, dado que no tienen responsabilidad en la reventa de entradas, ya sean reales o falsas.