"Me iban a matar a mí, iban a secuestrar a mi hija": Emprendedora acusa presunta extorsión por parte del Tren de Aragua

27 oct. 2022 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una emprendedora venezolana residente en la ciudad de Temuco aseguró haber recibido una llamada "de una organización" que necesitaba dinero, pidiéndole una suma cercana a los 3 millones de pesos. Se estudia una presunta vinculación del "Tren de Aragua" en el hecho.

De acuerdo a lo señalado por la mujer, a medida que avanzaba la conversación telefónica, esta se iba tornando más violenta. Desde el otro lado del teléfono empezaron a tomar actitudes amenazantes, haciéndole saber que tenían datos sensibles de ella relacionada a su vida personal y de sus negocios.

Con todo, la persona que denunció la situación se encuentra con custodia policial por tras ese llamado.

De todos modos, la preocupación en la zona está presente no solo por este caso, sino porque habría otros emprendedores que serían víctimas de extorsiones de este tipo. A todo esto, se le suma los asesinatos de dos personas, también de nacionalidad venezolana, cuya autoría podría ser de la misma banda criminal.

¿Qué dijo la afectada?

En conversación con Meganoticias Actualiza Valeria Toyo, la víctima de la extorsión señaló que "yo normalmente no respondo llamadas, pero al ver que era mucho, porque era muy intenso, llamaron como 20 veces y ahí contesté".

"Me empezaron a amenazar y a extorsionar. Según ellos eran del Tren de Aragua. Empezaron a amenazarme con que si yo no les pagaba iban a matar a mi familia en Venezuela, me iban a matar a mí, iban a secuestrar a mi hija. Después empezaron a decirme que tenían mucha información muy privada de mi vida", agregó.

"Estoy demasiado asustada, yo hice público mi video y me di cuenta que no soy la única persona que está pasando por esto, somos muchas personas que estamos pasando por esto y necesitamos que nos resguarden", cerró.

Pero la llamada no fue todo, una vez que se terminó la comunicación por esa vía, las amenazas siguieron a través de Whatsapp donde incluso le mandaron fotos de una granada.

Ya se están realizando las investigaciones al respecto.