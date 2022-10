"Le vamos a ganar el espacio público a la delincuencia": Boric abordó materia de seguridad en encuentro de la Sofofa

26 oct. 2022 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric participó de una nueva cita del Encuentro Anual de la Industria, organizada por la Sofofa, tras cuatro años en los que no se pudo realizar de manera presencial.

Últimos 30 años

El Mandatario se refirió a "quienes ven en las últimas décadas de desarrollo en nuestro país sólo sus aspectos negativos... yo quiero decirles muy francamente que no me encuentro entre ellos. No me gusta ni me hace sentido quienes ven la historia en blanco y negro, o quienes en una discusión solamente la enfrentan buscando reafirmar sus puntos de vista ya existentes".

Sin embargo, también abordó el nivel de pobreza existente en el país, asegurando que "tal como sería irresponsable afirmar que los últimos 30 años fueron negativos para nuestro país, sería irresponsable afirmar que las últimas décadas no han tenido problemas o no han generado brechas y dificultades que hoy tenemos que enfrentar".

"Hace tres años había algunos que se sorprendían, y decían que no veían venir esto (estallido social). Acá no se trata de encontrar explicaciones ni causales, debemos abrir la cabeza, valorar lo bueno que hemos construido. Desde el presidente Patricio Aylwin en adelante", agregó el jefe de Estado.

Aún así, valoró las mejoras que muchas familias vulnerables experimentaron en las últimas décadas, por lo que manifestó: "que venga un sector de la élite a negar el avance que han tenido debe ser humillante, eso no puede ser".

"No se trata ni de decir que estuvo todo mal ni sólo está todo bien. Tenemos que buscar el ancho camino del medio que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y superarlos", expresó Boric.

Proceso constituyente

El Presidente comentó que "si cada uno se encierra en sus trincheras como lo hizo el sector del que provengo después del plebiscito de entrada, nos vamos a equivocar".

Asimismo, sostuvo que "si hoy el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos tres años no pasó nada y que, por lo tanto, no vale la pena tener un proceso constituyente, vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad".

"Invito a los sectores políticos a que no cometamos los mismos errores solamente para tratar de atacar al adversario político", agregó.

Luego, sostuvo que "yo hasta el día de hoy estoy orgullo de que en Chile, cuando tenemos diferencia, somos capaces de resolverlas de manera democrática".

Seguridad

El Mandatario afirmó que "la seguridad es nuestra primera prioridad y por eso hemos estado poniendo las acciones y recursos donde ponemos las palabras y así lo sabe la institución de Carabineros. ¿Significa eso que hay que dejar de lado el proceso de cambios institucionales en materia previsional y constitucional? No significa eso".

"Para abordar la seguridad, quiero que sepan que hemos puesto en el presupuesto que enviamos al Senado un eje a la seguridad ciudadana, económica y social. Respecto a seguridad ciudadana, en un estado de derecho, la violencia debe ser atacada", prosiguió.

Posteriormente, indicó que "el uso proporcional de la fuerza ante una amenaza es parte del estado de derecho y en eso, Carabineros cuenta completamente con nuestro respaldo".

"Nos necesitamos para abordar la informalidad laborar. Sabemos que es de suma importancia para ustedes. En esto no basta solamente con hacer declaraciones, queremos resultados", declaró el Presidente.

"No queremos excusas de por qué las cosas no se pueden hacer, quiero que me muestren cómo las hicieron", señaló, añadiendo que "le vamos a disputar y le vamos a ganar el espacio público a la delincuencia".

Sector Privado

En la ocasión, el Mandatario señaló que "la estabilidad se logra mediante el diálogo. Más allá de que podamos tener diferencias. Se logra también a través de acuerdos y trabajos conjuntos", por lo que destacó "el gran consenso que existe entre el sector público y privado, en donde la prioridad es mejorar el bienestar de los chilenos y chilenas".

También, manifestó que "personalmente, tengo diferencias y discrepo con lo que pudo haber planteado el presidente" de la Sofofa, Richard Von Appen, en su intervención, marcada por tópicos como seguridad y economía.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que esto "no me preocupa, lo celebro, porque podemos discutir estas diferencias, en un marco de respeto".

Posteriormente, indicó que "hay algunos que dicen que cambiar de opinión o revisar los hechos propios que han contribuido a la polarización sería darse vuelta la chaqueta, pero yo creo que no, yo creo que eso es aprender. Tenemos el deber de aprender del pasado reciente".

Respecto a materias como la inflación, manifestó que "es importante ser serios con todo el mundo y hago un llamado a los parlamentarios a que no pensemos solo en la medida concreta, sino en el bien en general. Necesitamos hacer las cosas bien".

"Es importante actuar con firmeza, es importante que la política actúe con firmeza. Y no me cabe duda que la mayoría de los empresarios son gente honesta, que quiere lo mejor para este país", sostuvo, agregando que "no somos enemigos, hay una camino lleno de trabajo conjunto que tenemos que explorar con mayor énfasis".

Sobre la situación actual que vive el país, dijo que "no me interesa echarle la culpa a gobiernos anteriores, porque hoy nosotros somos el gobierno y es nuestra responsabilidad ahora".

TPP11

"Yo sé que acá apoyan el TPP 11 y esperan su pronta entrada en vigencia. Yo voté en contra cuando era diputado y hasta ahora ha habido cambios sustanciales. Sigue siendo un tratado que para mí no nos hace bien, pero respeto profundamente la expresión democrática de los parlamentarios. Este gobierno está trabajando para que prontamente se haga válido este tratado", señaló el Mandatario.

"Que no les quepa duda que acá no hay un ánimo dilatorio, porque esto se va a ratificar prontamente", añadió.

Luego, afirmó que "como jefe de Estado seguiré fortaleciendo las redes de Chile con el mundo", y llamó a la Sofofa a discutir en conjunto "qué tipo de inversiones queremos traer a nuestra patria".

