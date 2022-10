"Feminismo de cartón": Oposición critica al Gobierno por quitarle urgencia a extensión del postnatal de emergencia

26 oct. 2022 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Gobierno le quitó la urgencia al proyecto que busca extender el posnatal de emergencia hasta el 30 de noviembre de este 2022, ya que desde la oposición insisten en que la medida se prolongue hasta el 31 de diciembre.

¿Qué dijo el Gobierno?

Desde el Ejecutivo advirtieron que se trata de una atribución exclusiva del Presidente de la República al ser un gasto fiscal. Además, desde la Dirección de Presupuestos expusieron que mientras la iniciativa considera un gasto de $22.800 millones, "aumentar hasta el 31 de diciembre serían $16 mil millones más".

La propuesta pudo haber sido despachada a ley esta misma jornada tras haber recibido ayer el beneplácito del Senado, pero solo fue aprobada en general en la Cámara de Diputados y volvió a la Comisión de Trabajo para su discusión en particular.

"Lamentamos que no hubo disposición, que se tensionó el debate, y que se mantiene la incertidumbre de las madres que están esperando una respuesta", criticó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acusando que "seguir extendiendo la tramitación de este proyecto, hace que cada día que vaya pasando se vaya produciendo una situación en la cual niños y niñas, sus madres en particular, no cuentan con la certeza necesaria".

La secretaria de Estado criticó que se use la discusión "para las peleas políticas pequeñas", por lo que aseguró que "necesitamos legislar, dar respuesta a las personas. Y los debates que tienen que ver con temas que muchas veces apasionan a políticos y políticas, no necesariamente están en la sintonía con lo que la ciudadanía está demandando de nosotros", consignó.

¿Qué dijo la ministra de la Mujer?

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, advirtió que "como Ejecutivo tenemos disposición a conversar sobre los plazos de la extensión al permiso postnatal parental", pero manifestó que aprobar la extensión del periodo sin los fondos para poder cubrirla "es darle una falsa expectativa a las mamás, la iniciativa de gasto es exclusiva del Gobierno".

La secretaria de Estado afirmó que si bien las extensiones siempre se han aprobado unánimemente, en este caso "hubo quienes se quisieron dar un gustito con el Ejecutivo. ¿A costa de quienes? De las mamás que están esperando poder conversar en torno a plazos con sus empleadores".

Finalmente, Orellana aseveró que retiraron la urgencia "para trabajar firmemente y llegar a un acuerdo con las comisiones de trabajo, de hacienda, en la Cámara y el Senado, para sacar este proyecto lo antes posible, pero sin falsas expectativas que están creando muy irresponsablemente algunas diputadas de que porque ellas dispongan una indicación, se extiende mágicamente".

Críticas

Las declaraciones de la ministra Orellana apuntan a algunas críticas de diputadas de oposición, que acusaron un "feminismo de cartón" por parte de La Moneda.

"Es un Gobierno que tiene sobre todas las cosas la ideología puesta en cada una de las miradas políticas en nuestro país. Y eso es miserable", dijo la diputada Carla Morales (RN).

Su par Marlene Pérez (IND-UDI) cuestionó que hubo "parlamentarias que se dicen feministas y que se comprometieron públicamente a apoyar estas indicaciones (...) y que luego las rechazaron".

"Este Gobierno de feminista no tiene nada. Este Gobierno miente, es indolente, nunca ha querido priorizar la sala cuna universal, nunca ha querido apoyar ningún proyecto que vaya en real garantía a las mujeres", recalcó Pérez.

En la misma línea, la diputada Ximena Ossandón criticó que "en este minuto, echo de menos a todas las parlamentarias que se pasean con los pañuelos verdes en las manos. Son los minutos donde se demuestra realmente si están o no con las mujeres"

"No tuvieron los pantalones o las faldas para votar en contra de su gobierno. Estamos hablando de solo 10 mil millones de pesos. Todos sabemos que hay una falta de ejecución presupuestaria, o sea, la plata estaba", complementó.