Ministro Marcel aclara que "no se le están restando recursos a los Liceos Bicentenario"

24 oct. 2022 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la polémica generada a partir de los dichos del titular de Educación, Marco Antonio Ávila, sobre una supuesta rebaja en los recursos que recibirán los Liceos Bicentenario.

Cabe recordar que el anuncio del ministro Ávila fue hecho el jueves pasado, cuando expresó que "vamos a ver gradualmente cómo este proyecto va a ir teniendo año a año menos recursos asociados porque los compromisos se van terminando".

Desde la cartera de educación buscarán "entregar apoyo a todas las comunidades educativas, incluidos los Bicentenario, aumentando los recursos para asegurar las condiciones basales de la educación", explicó el ministro Ávila.

¿Qué dijo Marcel?

En este contexto, el ministro Marcel aclaró que "cuando se acabe el convenio, esos liceos (Bicentenario) dejarán de recibir recursos especiales y recibirán como cualquier otro".

Asimismo, explicó que "no haremos cambios al respecto, porque los esfuerzos del Mineduc estarán puestos en apoyar las condiciones basales de todos los establecimientos que reciben subvenciones, en especial aquellos que atienden a la población más vulnerable".

"Los recursos para los Liceos Bicentenario no se van a reducir. Los Liceos Bicentenarios no van a recibir menos recursos. Lo que ocurre es que la expansión del programa Bicentenario es algo que el Ministerio de Educación no ha priorizado", manifestó Marcel.

Y cerró puntualizando que "el que se apoye a determinados establecimientos educacionales no quiere decir que sean programas que se extiendan hasta el infinito".

"El Ministerio no le está restando recursos a los Liceos Bicentenario, eso es muy importante que se entienda", concluyó.

